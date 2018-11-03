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Sayısal Loto çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 21:55 | Son Güncelleme

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 610 bin 693 lira 95 kuruş haftaya devretti

Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 610 bin 693 lira 95 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bin 163'üncü çekilişte, 5 bilen 136 kişi 5 bin 399 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 674 kişi 83 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 126 bin 866 kişi 12 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü sayısal loto

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