Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonucu belli oldu. Haftalardır talihlisini arayan büyük ikramiye 17 Kasım Sayısal Loto sonucuna göre bu hafta 6. kez devir etti. Bu haftanın merakla beklenen Sayılsa Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. İşte, 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar...

İŞTE 17 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

İdareden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 30, 34, 36, 41 ve 46 olarak belirlendi.

6 BİLEN ÇIKMAYINCA DEVRETTİ

Sayısal Loto’nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 878 bin 772 lira 78 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu çekilişte 5 bilen 138 kişi 6 bin 290 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 8 bin 286 kişi 78 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 161 bin 25 kişi 11 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.

