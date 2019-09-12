Sayısal Loto sonuçları 11 Eylül: Kazanan yok!

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan birinin olmadığı görüldü. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre bu devir ile büyük ikramiye miktarı 1 milyon TL’yi aştı. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 11 Eylül Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 14, 35, 37, 39 ve 40 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1252. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 389 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 97 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 951 kişi ise 13 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

