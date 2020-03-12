Sayısal Loto sonuçları 11 Mart: Yeni seri başladı mı?

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre bu çekiliş işle 1 milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi Cumartesi yapılacak sonraki çekilişe devretti. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 11 Mart Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 10, 21, 31, 34, 43 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1304'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 204 bin 798 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 886 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 91 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 210 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

