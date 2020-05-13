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Sayısal Loto sonuçları 13 Mayıs canlı yayını izle: 3 devirli ikramiye için çekiliyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 14:40 | Son Güncelleme

13 Mayıs tarihli Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda yapılacak çekiliş ile belli olacak. 3 çekiliştir devreden Sayısal Loto’nın bu çekilişinde büyük ikramiyenin 4,5 milyon TL’yi bulması bekleniyor. Peki canlı Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak ve sonuçlar saat kaçta belli olacak? İşte 13 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 13 Mayıs canlı yayını izle: 3 devirli ikramiye için çekiliyor!

3 devirli ikramiye neeniyle bu akşamki Sayısal Loto çekilişte katılımın yüksek olması bekleniyor. 13 Mayıs Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda ve online canlı yayında belli olacak. Peki 3. devirli büyük ikramiyenin 4,5 milyon TL’yi bulması beklenen Sayısal Loto’da 1321. çekiliş saat kaçta yapılacak ve sonuçlar ne zaman ilan edilecek? İşte 13 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve canlı yayın ile ilgili detaylar...

13 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Çarşamba akşamları Sayısal Loto çekilişi saat 20.45’te online canlı yayında gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto numaralarını en çabuk, aşağıda linkini paylaştığımız canlı yayını takip ederek öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto canlı yayını için tıklayınız (Çekiliş saati: 20.45)

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 13 MAYIS

Milli Piyango idaresi Sayısal Loto sonuçlarını çekilişi yapılmasından 15 ila 30 dakika arasında resmi sitesinden yayımlıyor. MPİ sonuçları ilan eder etmez Mynet’in Sayısal Loto sonuçları sayfasından sorgulama yaparak büyük ikramiye kazanan olup olmadığını, yoksa devir miktarını; 3, 4, 5 ve 6 bilenlerin alacağı ikramiye miktarlarını öğrenebilirsiniz.

13 Mayıs Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız

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