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Sayısal Loto sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye tek kişiye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

18 Eylül tarihli 1254. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi tek kişi kazandı ve 1 milyon TL’den gazla fazla büyük ikramiyeyi bölüşmeden kazandı. İşte 18 Eylül Çarşamba Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye tek kişiye

Hafta içinin Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan tek bir kişinin olduğu ortaya çıktı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre bu çekiliş işle 1 milyon TL’yi aşan büyük ikramiyeyi Balıkesir’den kupon yatıran bir talihli kazandı.. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 18 Eylül Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 11, 15, 27, 30 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1254. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 141 bin 52 lira 40'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 6 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 171 kişi 82 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 255 kişi ise 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

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