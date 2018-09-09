Sayısal Loto sonuçları 8 Eylül: 4 milyonu aşan devir!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı ve 3. devir ile yüklü bir büyük ikramiye miktarı birikmiş oldu. Bilindiği gibi sıradaki çekiliş 12 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Söz konusu çekilişte 4 milyonu aşan büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor? İşte 8 Eylül Sayısal Loto sonuçları...

8 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

çekilişin sayıları: 16 - 19 - 23 - 30 - 31 - 44

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 4 milyon 283 bin 143 lira 28 kuruş gelecek çekilişe devretti. Sıradaki çekiliş 12 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

Sayısal Loto sonuçlarına göre 5 bilen 136 kişi 5 bin 482 lira yirmişer kuruş, 4 bilen 7 bin 755 kişi 72 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 144 bin 251 kişi 10 lira doksan beşer kuruş ikramiye alacaklar.



