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Schneider Electric, Siber Güvenlik Birliği'ne katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Schneider Electric Dijital Dönüşüm Lideri Herve Coureil: - "Birliğe katılması Schneider Electric'in siber güvenlik tehditlerini ciddiye aldığını ve çözümlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaya kararlı olduğunu gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Washington'da bulunan Siber Güvenlik Birliği'ne katıldığını duyurdu.

Schneider Electric, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren Schneider Electric, siber güvenlik risklerinin ve zorlukların aşılmasında da önemli bir rol oynuyor.

Birliğin amacı, kurumsal ölçekte siber güvenlik tehditlerini daha iyi tespit etmek, önlemek ve çözmek olarak belirtiliyor. Schneider Electric, birliğe katılarak açık, şeffaf ve iş birliği içerisinde bir kurum olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Hükümetler ve politika yapıcıların üzerinde mutabakat sağladığı Siber Güvenlik Birliği birçok çözümü de içinde barındırıyor.

Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanıyor:

"Canlı ve sağlam bir siber güvenlik ekosistemi oluşturma. Siber güvenlik alanında yeni uygulamaların geliştirilmesi ve kullanıma alınması... Her ölçekte kurumların siber güvenliği artıracak adımlar atmaya teşvik edilmesi..."

Birliğin bir üyesi olarak Schneider Electric, devlet kuruluşlarının ve düzenleyici kurumların, uluslararası standart kurumlarının, güvenlik araştırmacılarının, satıcıların, iş ortaklarının ve müşterilerin siber güvenlik risklerini azaltmak amacıyla nasıl birlikte çalışabileceklerini araştıracak.”

- "Siber güvenlik politikaları ve yasalarını uygulamaya geçirmiş oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Dijital Dönüşüm Lideri (CDO) Herve Coureil, "Birliğe katılması Schneider Electric'in siber güvenlik tehditlerini ciddiye aldığını ve çözümlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaya kararlı olduğunu gösteriyor. Üyeliğimiz, açık, şeffaf ve iş birliğine dayalı görüşmelerde yer almamızı mümkün kılıyor. Bu sayede müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızın faydalanacağı siber güvenlik politikaları ve yasalarını uygulamaya geçirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric Bilgi Güvenliği Lideri (CISO) Christophe Blassiau da Schneider Electric'in, Birliğin önceliklerini paylaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği dijital ekonominin korunması için gereken teknolojiye, uzmanlığa ve beceriye sahip sektör liderleri ile bir araya gelmemizi sağlıyor. Global iş ortağı ekosistemimiz ile birlikte çalışarak Bilgi Teknolojileri (IT) ve Operasyon Teknolojilerinin (OT) dönüşüm sürecinde kurumsal güvenliği ve siber güvenliği öne çıkarmaya devam edeceğiz. NIST Siber Güvenlik Çerçevesi ile uyumlu bir Siber Güvenlikli Tasarım stratejisini uygulamaya almış olmamızın yanı sıra IoT Özellikli EcoStruxure platformumuz müşterilerimiz için uçtan uca siber güvenlikli çözümler ve geniş dijital ekosistemi koruyan hizmetler sağlıyor."

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