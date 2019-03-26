Schneider Electric, Siber Güvenlik Birliği'ne katıldı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Washington'da bulunan Siber Güvenlik Birliği'ne katıldığını duyurdu.

Schneider Electric, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren Schneider Electric, siber güvenlik risklerinin ve zorlukların aşılmasında da önemli bir rol oynuyor.

Birliğin amacı, kurumsal ölçekte siber güvenlik tehditlerini daha iyi tespit etmek, önlemek ve çözmek olarak belirtiliyor. Schneider Electric, birliğe katılarak açık, şeffaf ve iş birliği içerisinde bir kurum olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Hükümetler ve politika yapıcıların üzerinde mutabakat sağladığı Siber Güvenlik Birliği birçok çözümü de içinde barındırıyor.

Bunlardan bazıları ise şu şekilde sıralanıyor:

"Canlı ve sağlam bir siber güvenlik ekosistemi oluşturma. Siber güvenlik alanında yeni uygulamaların geliştirilmesi ve kullanıma alınması... Her ölçekte kurumların siber güvenliği artıracak adımlar atmaya teşvik edilmesi..."

Birliğin bir üyesi olarak Schneider Electric, devlet kuruluşlarının ve düzenleyici kurumların, uluslararası standart kurumlarının, güvenlik araştırmacılarının, satıcıların, iş ortaklarının ve müşterilerin siber güvenlik risklerini azaltmak amacıyla nasıl birlikte çalışabileceklerini araştıracak.”