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SDG: Bağuz ele geçirildi, IŞİD kesin olarak yenildi

23.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'de IŞİD'in yerleşik olarak bulunduğu son nokta olan Bağuz'un ele geçirildiğini ve örgütün 5 yıl önce ilan ettiği "hilafetin" kesin olarak yenildiğini ilan etti. Örgütün güçlü olduğu son bölge olan Bağuz'da aylardır çatışmalar devam ediyordu.

SDG: Bağuz ele geçirildi, IŞİD kesin olarak yenildi

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'de IŞİD'in yerleşik olarak bulunduğu son nokta olan Bağuz'un ele geçirildiğini ve örgütün 5 yıl önce ilan ettiği "hilafetin" kesin olarak yenildiğini ilan etti.

Örgütün güçlü olduğu son bölge olan Bağuz'da aylardır çatışmalar devam ediyordu.

Örgütün konuşlu olduğu son noktanın ele geçirildiği haberini SDG basın sözcüsü Mustafa Bali açıkladı ve "Suriye Demokratik Güçleri, sözde hilafetin kesin olarak yok edildiğini ve IŞİD'in alandaki hakimiyetinin yüzde yüz olarak sonlandırıldığını ilan ediyor" dedi.

Bali, "Bu eşsiz günde, mücadeleleri ile bu zaferi mümkün kılan binlerce şehidimizi de anıyoruz" şeklinde konuştu.

IŞİD en güçlü olduğu dönemde, Irak ve Suriye'ye yayılan toplam 88 bin kilometrelik toprak parçasında, yaklaşık 8 milyon kişiye hükmediyordu.

Alan savaşında IŞİD'in yenildiği açıklansa da örgüt halen küresel bir tehdit olarak görülmeye devam ediyor.

Nijerya, Afganistan, Yemen ve hatta Filipinler'de örgüte bağlılık yemini eden örgütler bulunuyor.

Bağuz nasıl ele geçirildi?

YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SSuriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'nin doğusundaki Bağuz'da konuşlanan IŞİD militanlarına son saldırıyı Mart ayının ilk günlerinde başlattı.

Ancak koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği operasyon, bölgede bulunan yoğun sivil nüfus nedneiyle yavaş ilerledi.

Aralarında bölge dışı ülke vatandaşlarının da olduğu binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçarak SDG'nin kamplarına sığındı.

Sayıları binlerle ifade edilen IŞİD militanlarından birçoğu da çatışmalar sırasında Bağuz'dan kaçtı ve teslim oldu. Ancak geride kalan çok sayıda militan intihar saldırıları ile direnişi sürdürdü.

SDG: Bağuz ele geçirildi, IŞİD kesin olarak yenildi

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