SDG: Bağuz ele geçirildi, IŞİD kesin olarak yenildi

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'de IŞİD'in yerleşik olarak bulunduğu son nokta olan Bağuz'un ele geçirildiğini ve örgütün 5 yıl önce ilan ettiği "hilafetin" kesin olarak yenildiğini ilan etti.

Örgütün güçlü olduğu son bölge olan Bağuz'da aylardır çatışmalar devam ediyordu.

Örgütün konuşlu olduğu son noktanın ele geçirildiği haberini SDG basın sözcüsü Mustafa Bali açıkladı ve "Suriye Demokratik Güçleri, sözde hilafetin kesin olarak yok edildiğini ve IŞİD'in alandaki hakimiyetinin yüzde yüz olarak sonlandırıldığını ilan ediyor" dedi.

Bali, "Bu eşsiz günde, mücadeleleri ile bu zaferi mümkün kılan binlerce şehidimizi de anıyoruz" şeklinde konuştu.

IŞİD en güçlü olduğu dönemde, Irak ve Suriye'ye yayılan toplam 88 bin kilometrelik toprak parçasında, yaklaşık 8 milyon kişiye hükmediyordu.

Alan savaşında IŞİD'in yenildiği açıklansa da örgüt halen küresel bir tehdit olarak görülmeye devam ediyor.

Nijerya, Afganistan, Yemen ve hatta Filipinler'de örgüte bağlılık yemini eden örgütler bulunuyor.