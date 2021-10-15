Seç, beğen, al: Her stile uygun renkler sunan en iyi saç boyası çeşitleri

Saç boyası seçmeden önce bu konuyla ilgili bazı soruları cevaplamakta fayda var. Örneğin; "Saç boyasının tarihi geçer mi?" sorusu, pek çok kişinin kafasını kurcalıyor. Oysa cevabı çok basit, saç boyalarının raf ömrü 3 yıl olarak belirtiliyor. Yine de kutu üzerindeki son kullanma tarihini de kontrol etmek gerekiyor. Saç boyası ile ilgili bir diğer soru ise "Saç boyası beklerse ne olur?". Bu sorunun cevabı da son derece önemli çünkü açılmış saç boyası beklediğinde formülasyonu bozulup etkisini kaybeder. Bu yüzden açtığınız saç boyasını bekletmemeniz çok önemli. Peki en iyi saç boyası hangisi? Gelin, bu sorunun cevabına birlikte bakalım.

1. Profesyonellerin tercihi

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Wella, profesyoneller tarafından sıklıkla kullanılan saç boyaları üretiyor. Dolayısıyla en iyi saç boyası markası denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri de Wella. Her saç tipine özel olarak geliştirdikleri, çeşitli ve kalıcı renkler vadeden Wella, uzun yıllardır profesyonel kullanımın yanı sıra, ev kullanımı için de sıklıkla tercih edilen saç boyası markaları arasında yer alıyor. Üstelik, saç boyası renkleri numaraları ile tanımlanmış geniş yelpazesiyle, beğendiğiniz renkleri birbiriyle karıştırarak kendi renginizi de oluşturabilirsiniz.

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2. Pratiklik sunan boya setleri

En kaliteli saç boyası markası denildiğinde akla ilk gelen bir diğer marka ise L’Oréal Paris. Kozmetik alanının en başarılı markalarından biri olan L’Oréal Paris, saç boyası konusunda da pek çok insanın tercih ettiği bir marka. Yine de L'Oréal Paris'i saç boyası alanında öne çıkaran şey, sunduğu kullanım kolaylığı. "Saç boyası nasıl yapılır?" ve "Saç boyası nasıl hazırlanır?" diye merak ederek konuyu gözünde büyütenler için L’Oréal Paris saç boyası setleri pratik ve iyi bir tercih!

İçinde ara tonların da bulunduğu zengin renk yelpazesine göz atmak, kullanıcı yorumlarını incelemek ve size uyan rengi seçmek için buraya tıklayın.

3. Saçı boyarken bir yandan da bakım yapan ürünler

En iyi saç boyası markası denildiğinde akla ilk gelen markalardan bir diğeri de kişisel bakım ürünleriyle ünlü Schwarzkopf. Zengin renk seçenekleri sunan saç boyası markası, içerisindeki doğal yağlar ve yoğun nemlendirme özelliği sayesinde saçlarınızı boyarken minimum seviyede zarar veriyor, bir yandan da bakım yapmayı vadediyor. "Saç boyası saç döker mi?" sorusu aklınızı kurcalıyorsa, saçınızı boyarken aynı zamanda bakım yapan bu gibi ürünlere yönelmek sizin için doğru bir seçim olur.

İstediğiniz renk ve tonda saç boyası bulabileceğiniz Schwarzkopf ürünlerini buradan detaylı inceleyebilirsiniz.

4. Bitkisel içerikli saç boyaları da iyi bir seçenek

"Saç boyası üst üste yapılır mı?" diye soranlar için doğal içerikli ve organik saç boyalarına yönelmek daha doğru bir seçim olabilir. Doğal içerikli saç boyası markası denildiğinde de Natural Colors, akla ilk gelen isimlerden biri. Saç renginde sık sık değişiklik yapmayı veya doğal ürünleri sevenlerin tercih ettiği bu marka, %100 doğal içeriğe sahip. Geniş bir renk seçeneğine sahip olan marka, özel formülleriyle saçınızı onarıp güçlü bir dolgunluğun yanı sıra yüksek kalıcılık da vadediyor.

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5. Hem kalıcı hem de organik



Hem kalıcı hem de doğal içerikli ve organik saç boyası denildiğinde akla gelen ve sıklıkla tercih edilen bir diğer marka ise Tints of Nature. Saçlarınızı boyarken sağlığınızı da koruyan doğal içerikli bu saç boyası markası, oldukça geniş bir renk yelpazesine sahip. Doğal saç boyalarını tercih etmek isterseniz veya yıpranmış saçlarınıza daha fazla zarar vermeden boyamak isterseniz, bu markaya bir şans verebilirsiniz.

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6. Doğal renklerden devam!

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Yüksek kalıcılık sunan Palette markası da sıklıkla tercih edilen saç boyası markaları arasında yer alıyor. Palette’in saç boyası markaları arasından en sık tercih edilenlerden biri olmasının onlarca sebebi var. Ama en önemlileri yüzlerce farklı renk bulundurmasının yanı sıra, yüksek etkili pigmentleri sayesinde uzun süre kalıcılık vadetmesi. Schwarzkopf’un ürünlerinden biri olan Palette'in, saç boyasında organik ürünleri kullanmayı sevenler ve doğal renkler elde etmek isteyenler için bir de Palette Natural Colors serisi bulunuyor.

Doğal içerikli saç boyalarını tercih ediyorsanız Palette Natural Colors'ı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Beyazları kapatan doğalları seviyorsanız...

Saç boyası konusunda sıklıkla tercih edilen markalardan bir diğeri de kozmetik ve kişisel bakım alanının önde gelen markalarından Garnier. Ünlü kozmetik markasının saçındaki beyazları kapatırken doğal renkler kullanmayı tercih edenler için çıkardığı Garnier Color Natural serisi, doğal ve sade olmayı sevenleri mest ediyor. Garnier markasının bu serisi beyazları doğal renklerle %100 oranında kapatıyor. Formülündeki avokado, zeytin, karite yağı, yaban mersini ve argan yağı ile saçı besleyip bakım yapıyor. Üstelik tüm bu bileşenler saçın yumuşacık olmasını sağlıyor.

Saçlarınızı boyarken hem güçlü bir bakım hem de doğal renkler arayışındaysanız Garnier Natural Color serisinin renklerini buradan inceleyebilirsiniz.

8. Kalıcılık önemli

Bir Schwarzkopf markası olan Igora Royal, özellikle de profesyoneller tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Uzun süre kalıcı ve canlı sonuçlar elde edebileceğiniz bu saç boyası markası, özellikle de beyaz telleri kapatma konusundaki başarısıyla öne çıkıyor. Tüp boya formundaki ürünler arasından dilediğiniz boyaları seçebilir ve renkleri birbiriyle karıştırarak kendi istediğiniz saç rengini elde edebilirsiniz. Yaz tatili öncesi saçınızı boyamak istiyorsanız ve "Saç boyası denizde akar mı? diye endişeleniyorsanız, muadillerine göre daha uzun süre kalıcılık vadeden Igora Royal markasına göz atabilirsiniz.

Markanın renk seçeneklerini buradan inceleyebilirsiniz.

9. Geniş renk katalogu

Bir Wella markası olan Koleston, hem profesyonel kullanım hem de evde boya yapmak için en sık tercih edilen saç boyası markalarından biri. En zengin renk paletine sahip saç boyası markalarından biri olan Koleston, sunduğu ara renklerle de göze çarpıyor. Markanın farklı tonlardaki saç boyaları ile evinizde saçlarınızın rengini istediğiniz şekilde değiştirebileceğiniz gibi, saçlarınıza sadece minik ışıltılar da verebilirsiniz. Koleston; krem, açıcı ve köpük boya gibi birçok farklı alternatiflerin yanı sıra setler de sunuyor.

Koleston’un eldivenlerin de yer aldığı pratik saç boyası setlerini buradan inceleyebilirsiniz.

10. Gökkuşağını saçlara taşıyın



Parlak ve dikkat çekici renk seçenekleriyle öne çıkan Acacia Jeans Color, su bazlı bir boya. Balyaj ve renklendirme gibi işlemler için sıklıkla tercih edilmesinin yanı sıra, saçında radikal bir renk değişimi isteyenler için de ideal. Aklınıza takılan sorulardan biri de "Saç boyası ıslak saça mı uygulanır?" ise, su bazlı olan bu boyaları nemli saçınıza da uygulayabileceğinizi söyleyelim. Ama unutmayın bu boyayı kullanmadan önce saçlarınıza açıcı uygulamanız gerekebilir.

Markanın saç boyası renkleri ve çeşitleri ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

