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  4. Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Futbolcular hakkında yapılan başvuruyla ilgili karar verildi

Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Futbolcular hakkında yapılan başvuruyla ilgili karar verildi

08.03.2024 20:47
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı. Davada Denizbank’ın "Bankanın itibarının zedelenmesi" şikayetiyle yaptığı başvuruda, Emrah Çolak, Emre Çolak, Musa Mert Çetin ve Selçuk İnan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Futbolcular hakkında yapılan başvuruyla ilgili karar verildi

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı dava öncesinde Denizbank yönetim kurulu üyeleri ve yetkilileri, birçok futbolcu için "tefecilik" şikayeti yapmıştı.

"KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR" KARARI

Oda TV'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu suçlamayla ilgili tüm futbolcular hakkında "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdi. Başsavcılık kararında yasal unsurların oluşmadığını gerekçe gösterdi. Aynı şikayet kapsamında Fatih Terim’in yardımcısı ve tercümanı olan Musa Mert Çetin hakkında da "kovuşturmaya yer yoktur" kararı verildi.

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Denizbank’ın “Bankanın itibarının zedelenmesi” şikayetiyle yaptığı başvuruda da, Emrah Çolak, Emre Çolak, Musa Mert Çetin ve Selçuk İnan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi. Söz konusu futbolcuların ve diğer isimlerin avukatı Rezan Epözdemir de iddialarla ilgili savunma yapmıştı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Seçil Erzan
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