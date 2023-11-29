Seçil Erzan telefonda, Nazlı Can kadrajda! Para verirken kaydetmiş... 20 yıldır görmemişti, bir çırpıda tüm birikimini kaptırmış

Türkiye'nin konuştuğu 'fon' vurgunu Çorlu'ya uzandı. Kentte 30 yıldır kuyumculuk yapan Ömer Kahraman, 20 yıl sonra karşısına çıkan Seçil Erzan'a tüm birikimini kaptırdı.

“ELİT İSİMLER FONDA”

Dava dosyasına giren ifadeye göre, Seçil Erzan 2023 başında kuyumcu Karaman’ın işyerini ziyaret etti. Banka yöneticilerinin ve diğer ünlü isimlerin adını vererek yüksek getirili fondan bahsetti.

Sözcü'de yer alan habere göre; fonda bir çok futbolcunun da olduğunu her isteyenin fona katılamayacağını, elit isimleri fona dahil ettiklerini anlattı.

PARALARI VERİRKEN SEÇİL ERZAN'I GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Karaman ifadesinde “Seçil Erzan'a parça parça bir milyon 640 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL'yi teslim ettim. Seçil Erzan'ın benden para almak için işletmeme Nazlı Can adlı kadını gönderdi. “Nazlı Can'a paraları verirken çektiğim fotoğrafı Erzan'a gönderip görüntülü aradım. Fon getirisi olarak bir kez 100 bin dolar aldım” dedi. Ömer Karaman, bu fotoğrafları da dosyaya delil olarak koydu.







