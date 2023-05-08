HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SEÇİM SONUÇLARI 2023: Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları için geri sayım

SEÇİM SONUÇLARI 2023: Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları için geri sayım

08.05.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları 2023 için araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecanla oy kullanacakları tarihi beklemeye başladılar. Seçmenler bu sene Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını kullanacak. Peki, seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI 2023: Seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları için geri sayım

Seçim sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Heyecanla beklenilen Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenler sandık başına gidecekler. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında 1'inci sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci sırada Muharrem İnce, 3'üncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4'üncü sırada ise Sinan Oğan yer alıyor. İşte seçime dair merak edilenler

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

seçim-sonuçları

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

14-mayıs-seçim-sonuçları

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlarCumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyon çıkarıp, şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar
İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!
'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu!'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adım

Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adım

Yargıtay’dan fazla mesai kararı! Haftalık 45 saati aşmasa bile…

Yargıtay’dan fazla mesai kararı! Haftalık 45 saati aşmasa bile…

Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!

Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!

Erzurum'daki miting sonrası gözaltına alındılar!

Erzurum'daki miting sonrası gözaltına alındılar!

Eski bakanlardan Kemal Derviş hayatını kaybetti!

Eski bakanlardan Kemal Derviş hayatını kaybetti!

Bankanın açığını bulup 101 milyon 900 bin liralık vurgun yaptılar!

Bankanın açığını bulup 101 milyon 900 bin liralık vurgun yaptılar!

İlginizi Çekebilir

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.