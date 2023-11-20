Seçim vaatleri şaşkına çevirmişti! Cumhurbaşkanı pistin tozunu attırdı: Gündem olan dans!

Yıllık enflasyonun yüzde 140'ı aştığı Arjantin'de, her beş kişiden ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Dün yapılan ikinci tur sonucu Cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcı aday Javier Milei kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'sını Milei, yüzde 44'ünü ise Ekonomi Bakanı Sergio Massa aldı.

Seçim zaferi sonrası başkent Buenos Aires'te destekçilerine hitap eden Milei, "Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor. Bugün Arjantin'in gerilemesinin sonu. Çöküş modelinin sonu geldi. Geri dönüş yok. Arjantin, dünyadaki asla kaybetmemesi gereken yerine geri dönecek. Daha iyi bir dünyanın inşasına yardımcı olmak için özgür dünyanın tüm uluslarıyla omuz omuza çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SES GETİREN VAATLER

Aşırı sağcı Javier Milei'nin yürüttüğü seçim kampanyasındaki vaatleri kamuoyu tarafında oldukça ses getirmişti.

İşte Milei'nin vaatlerinden bazıları:

Milei'nin Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak gibi bir vaadi olmuştu. Ayrıca para birimi olarak Arjantin Pesosu yerine ABD Doları kullanmak vaadi vermişti.

Ayrıca sağlık sistemini özelleştirmek, sağlık, eğitim ve çevre bakanlıklarını kaldırmak, kürtaj haklarını sınırlamak, silah kontrolü ve organ nakli yasalarını gevşetmek yönünde de bazı girişimleri olmuştu.

Devlet okullarında toplumsal cinsiyet ve kimlik konularında eğitim verilmesine karşı çıkan Milei, iklim değişikliğini de inkar ediyor.

PİSTİN TOZUNU ATTIRDI!

Arjantin Cumhurbaşkanı olan Javier Milei'nin dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.







