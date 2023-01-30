HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Seçime 110 gün kala ortaya çıkan anket gündem oldu! Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak... %48.7'yi buldular

Seçime 110 gün kala ortaya çıkan anket gündem oldu! Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak... %48.7'yi buldular

30.01.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk siyaseti iyiden iyiye seçim havasına girdi! Millet ittifakı adayının da önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda adı geçen en güçlü isim! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçmesi beklenen seçim öncesinde anketler de bir bir paylaşılıyor. ORC Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları dikkat çekici, İYİ Parti'de artış MHP'de ise büyük düşüş var.

Seçime 110 gün kala ortaya çıkan anket gündem oldu! Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak... %48.7'yi buldular

Seçimlere 105 gün kala son anketini açıklayan ORC'nin paylaştığı datalar şaşırtıcı! ORC, son anketini 45 şehirde yüz yüze usulüne göre yaptı. Ankete katılan 4580 kişinin cevaplarına göre seçimlerde birinci parti AK Parti gözüküyor. AK Parti'nin %30.2 olan oyunu CHP %23.1 ile izliyor. İYİ Parti'nin aldığı oy oranı ise %19'un üzerinde...

İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK ATAK, %48.7...

Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz? ORC araştırma bu soruyu vatandaşlara sordu ve gelen cevapları paylaştı. Türkiye genelinde yapılan seçim anketinde Millet ittifakının, Cumhur ittifakına göre daha önde olduğu iddia edildi. 29 Ocak tarihli bu ankete göre AK Parti ve MHP'nin toplam oyları %35.7, altılı masanın toplam oy oranı ise %48.7...
BBP'nin oylarını da ekleyince Cumhur ittifakının oy oranı %37.3 oluyor. ORC'nin anketindeki sıralama şu şekilde oldu...

thumbs_b_c_638f271cc9fc1ba386feb55df46417d5

SON SEÇİM ANKETİNDEKİ OY ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ!

AK Parti: %30.2
CHP: %23.1
İYİ PARTİ: %19.3
HDP: %7.6
MHP: %5.5
GELECEK: %2.7
DEVA: %2.6
TDP: %2.3
ZAFER: %1.8
BBP: %1.6
BTP: %1.4

41414141

ALTILI MASANIN ADAYI 13 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında adaylık konusunda pürüzler olduğu iddia edilmişti. Adaylık konusunun 13 Şuba'ta çözüme kavuşturulması planlanıyor. Siyaset kulislerindeki iddialara göre adaylık konusundaki en güçlü isim CHP lideri Kılıçdaroğlu! Mansur Yavaş'ın sürecin dışında kalması sonrası Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adları gündemdeydi...

İlginizi Çekebilir

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

EYT'lilere promosyon ödemesi! 4 banka vereceği rakamı açıkladı...

 Bahçeli çok sert yüklendi: "Behey gafiller, behey densizler!"

Bahçeli çok sert yüklendi: "Behey gafiller, behey densizler!"

 Araba alırken kandırılmak istemiyorsanız bunları atlamayın

Araba alırken kandırılmak istemiyorsanız bunları atlamayın

 Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'ndan Netanyahu'ya mektupKılıçdaroğlu'ndan Netanyahu'ya mektup
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarıTürkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine gidecek vatandaşlara uyarı
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi CHP son dakika haberler ak parti

En Çok Okunan Haberler

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

Şehrin en işlek noktalarına asıldı! "İstanbul'umuza hoş geldiniz"

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

ABD basınından çarpıcı 'İsrail' iddiası!

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...

Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.