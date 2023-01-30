Seçime 110 gün kala ortaya çıkan anket gündem oldu! Adaylık tartışması sürerken sürpriz atak... %48.7'yi buldular

Seçimlere 105 gün kala son anketini açıklayan ORC'nin paylaştığı datalar şaşırtıcı! ORC, son anketini 45 şehirde yüz yüze usulüne göre yaptı. Ankete katılan 4580 kişinin cevaplarına göre seçimlerde birinci parti AK Parti gözüküyor. AK Parti'nin %30.2 olan oyunu CHP %23.1 ile izliyor. İYİ Parti'nin aldığı oy oranı ise %19'un üzerinde...

İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK ATAK, %48.7...

Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz? ORC araştırma bu soruyu vatandaşlara sordu ve gelen cevapları paylaştı. Türkiye genelinde yapılan seçim anketinde Millet ittifakının, Cumhur ittifakına göre daha önde olduğu iddia edildi. 29 Ocak tarihli bu ankete göre AK Parti ve MHP'nin toplam oyları %35.7, altılı masanın toplam oy oranı ise %48.7...

BBP'nin oylarını da ekleyince Cumhur ittifakının oy oranı %37.3 oluyor. ORC'nin anketindeki sıralama şu şekilde oldu...

SON SEÇİM ANKETİNDEKİ OY ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ!

AK Parti: %30.2

CHP: %23.1

İYİ PARTİ: %19.3

HDP: %7.6

MHP: %5.5

GELECEK: %2.7

DEVA: %2.6

TDP: %2.3

ZAFER: %1.8

BBP: %1.6

BTP: %1.4

ALTILI MASANIN ADAYI 13 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında adaylık konusunda pürüzler olduğu iddia edilmişti. Adaylık konusunun 13 Şuba'ta çözüme kavuşturulması planlanıyor. Siyaset kulislerindeki iddialara göre adaylık konusundaki en güçlü isim CHP lideri Kılıçdaroğlu! Mansur Yavaş'ın sürecin dışında kalması sonrası Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adları gündemdeydi...