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Seçime aylar kala yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar: CHP iki ilde de AK Parti'yi geçti

11.01.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın ilk günleriyle beraber herkes seçimlerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de siyasi partiler ve kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarına son sürat devam ediyor. ORC Araştırma Şirketi son olarak kritik iki ildeki son durumu ele aldı. Çıkan sonuçlar ise dikkat çekici...

Seçime aylar kala yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar: CHP iki ilde de AK Parti'yi geçti

2023 yılı Türkiye için seçim yılı olacak. Siyasi gerginliğin devam ettiği yeni yılda herkes seçimin yapılacağı tarihin açıklanmasını bekliyor. Hükümet kanadından yapılan açıklamalar seçimlerin 6 Nisan ile 18 Haziran arasında gerçekleşeceğini gösteriyor. Araştırma şirketleri kritik tarihe aylar kala vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son anket çalışması ORC tarafından Mersin ve Hatay'da yapıldı. İşte iki ildeki son durum...

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HATAY

7-10 Ocak tarihleri arasında 1560 kişiyle yapılan anket sonuçları paylaşıldı. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltidiği araştırmada ilk sırayı yüzde 32 ile CHP aldı. AK Parti yüzde 30,4 ile ikinci parti olurken onu yüzde 14,7 ile İYİ Parti takip etti. HDP yüzde 9,8 ile dördüncü parti, MHP yüzde 9,2 ile beşinci parti oldu. "Kimi milletvekili görmek istersiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda ise öne çıkan isimler şunlar oldu; Hüseyin Yayman, Cihat Açıkalın, Adem Yeşildal, Serkan Topal, Şefik Çirkin, Osman Tufan, Nihat Matkap, Murat Adal, Serhat Tabanca, Lütfi Kaşıkçı.

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MERSİN

5-8 Ocak tarihleri arasında 1770 kişiyle kamuoyu yoklaması yapıldı. Paylaşılan sonuçlarda ilk sırada yüzde 29,7 ile yine CHP yer aldı. AK Parti yüzde 23,1 ile ikinci parti olurken onu yüzde 21,5 ile İYİ Parti takip etti. HDP yüzde 13,2 ile dördüncü, MHP yüzde 8 ile beşinci parti oldu. Mersinliler "Kimi milletvekili olarak görmek istersiniz?" sorusuna ise şu yanıtları verdi; Hamit Tuna, Ali Mahir Başarır, Baki Şimşek, Burhanettin Kocamaz, Mehmet Akdoğan, Fuat Değer, Mustafa Kızıl, Fatih Dölek, Zeki Hakan Sıdalı, Adil Aktay...

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seçim Hatay Mersin ORC Araştırma

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