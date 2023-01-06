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Son dakika: 2023'ün ilk anket sonucu açıklandı! 3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var

06.01.2023 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim yılına girdi. Gözler 2023'te gerçekleşecek seçimlere çevrildi. Partiler çalışmalarını hızlandırırken kamuoyu araştırma şirketleri de vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. 2023'ün ilk anket sonucu ORC tarafından yayınlandı. Araştırmada önceki aya göre 3 partinin oy oranı düşerken iki partinin oyunu artırdığı görüldü. İşte birbirinden çarpıcı sonuçlar...

Son dakika: 2023'ün ilk anket sonucu açıklandı! 3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var

Türkiye tarihinin en önemli seçimine aylar kaldı. Zafer, Cumhur İttifakı'nın mı olacak Millet İttifakı'nın mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. 2023'ün ilk haftasında da yeni anket sonuçları yayınlandı. ORC araştırma şirketi 45 ilde, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunun yanıtını aradı. 2-5 Ocak arasında yapılan çalışmaya 3 bin 780 kişi katılırken anket sonuçları ise kamuoyuyla paylaşıldı. İşte son ankette merak edilen detaylar...

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ZİRVEDE AK PARTİ VAR

Henüz tarihi belli olmayan seçimlerle ilgili yapılan son araştırmada zirvede yine AK Parti yer aldı. Yüzde 32 ile birinci sırada bulunan AK Parti'yi yüzde 23,5 ile CHP, yüzde 19,1 ile İYİ Parti takip etti. HDP yüzde 7,3 ile dördüncü parti olurken MHP yüzde 6,2 ile beşinci sırada yer aldı.

İşte merak edilen sonuçlar;

AK Parti %32,0
CHP %23,5
İYİ Parti %19,1
HDP %7,3
MHP %6,2

Gelecek %2,9
Deva %2,5
TDP %2,2
BTP %1,8
Diğer %2,5

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İTTİFAKLARDA SON DURUM

Bu sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,2 olurken Millet İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 42,6 oldu.

Cumhur İttifakı %38,2
Millet İttifakı %42,6

OYLARI ARTAN VE AZALAN PARTİLER

ORC Araştırma Şirketinin Aralık ayı sonuçlarıyla kıyaslandığında Ocak ayında 3 partinin oy oranı düşerken 2 partinin oy oranını artırdığı görülüyor. Bir önceki araştırmada yüzde 31,2 oy alan AK Parti oranını yüzde 32'ye, yüzde 17,5 oy alan İYİ Parti de oranını yüzde 19,1'e yükseltti. CHP'nin oranı 24,2'den yüzde 23,5'e düşerken, HDP'nin oyu da yüzde 7,5'ten 7,3'e, MHP'nin ise 7,1'den 6,2'ye düştüğü görüldü.

İşte önceki ayın anket sonuçları;

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