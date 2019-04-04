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Seçimi kaybeden adaydan "billboardlı" teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesi Zafer Mahallesi'nde 6 adayla yarıştığı muhtarlık seçimini az farkla kaybeden Zafer Öztaş, merkezdeki billboard ilanlarıyla vatandaşlara teşekkür etti - İlçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Yaka'nın "Hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim" ilanı ile Öztaş'ın "Hayırlısı böyleymiş. Teşekkürler Zafer Mahallesi" ilanını yan yana görenler, şaşkınlığını gizleyemedi - Zafer Öztaş: - "Mahalleme teşekkür borçluyum. Kaybetmem önemli değil. Mahallelimin takdiri böyleymiş. Nasip değilmiş"

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Karapınar ilçesi Zafer Mahallesi'nde 6 adayla yarıştığı muhtarlık seçimini az farkla kaybeden Zafer Öztaş, merkezdeki billboard ilanlarıyla vatandaşlara teşekkür etti.

Hafta sonu yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Karapınar'ın merkez mahallelerinden Zafer'de muhtarlık yarışına 49 yaşındaki esnaf Zafer Öztaş da katıldı. 1999-2004'te muhtarlık yaptığı mahallede yeniden aday olan Öztaş, 6 kişiyle yarıştığı seçimleri az farkla kaybetti.

Öztaş, seçimi kaybetmesine rağmen, ilçe merkezinde bulunan billboardlardaki ilanlarıyla kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti.

İlanında Öztaş, "Hayırlısı böyleymiş. Teşekkürler Zafer Mahallesi. 2023 yerel seçimlerimde tekrar birlikteyiz." ifadelerine yer verdi.

İlçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Yaka'nın "Hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim" ilanı ile Zafer Öztaş'ın ilanını yan yana görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

- "Mahallelimin takdiri böyleymiş"

Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmet aşkıyla aday olduğunu söyledi.

Mahallesinde seçimi kazanmak için yoğun çalıştığını anlatan Öztaş, şöyle konuştu:

"Seçimi kaybettim. Mahalleme teşekkür borçluyum. Kaybetmem önemli değil. Mahallelimin takdiri böyleymiş. Nasip değilmiş, hayırlısı böyleymiş. Oy önemli değil. Kaybettikten sonra aldığımız oyun önemi yok. Halk böyle takdir etti. Artık önümüzdeki dönemde, 2023'te seçimde adayım, mahalleme hizmet etmeye talibim."

Öztaş, seçimin hemen ardından ilan verdiğini belirterek, "Mahalleme teşekkür ediyorum. Çevremdekilerden olumlu tepkiler aldım, takdir ediyorlar. Üç dönemdir muhtarlık yapan arkadaşı mahallemiz yeniden seçti. Kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Kamil Bacak ise Öztaş'ın ilanının kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Gelecek dönem kazanacak inşallah. Adamın iyisidir. Oy vermedim belki ama ilanıyla dikkatimi çekti. Dediği gibi, hayırlısı böyleymiş. Çalışkan, hizmet etmek için aday oldu. Nasip bir sonraki döneme." dedi.

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