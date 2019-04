Seçimi kazanan muhtara mazbata şoku

31 Mart seçimlerinde Kuvayi Milliye Mahallesi muhtarlığına seçilen Hanife Güneş, azalarının yerine rakibinin azalarının mazbata aldığını belirtti. Güneş, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir sene önce seçim çalışmalarına başladık arkadaşlarımla beraber. Rakiplerden birini aza olma konusunda ikna ettim. Diğer azalarımı da uzun çalışmalar sonucunda tespit ettik, mahallenin her kesiminden azam olsun istedim. Ekibim benim için hakikatten kıymetli bire ekipti. Fakat biz bu ekibin seçim sonrasında rakibimin azalarıyla komple değiştiğini fark ettik. Hemen Yüksek Seçim Kurulu’na olağanüstü itirazımızı yaptık. Şu an itirazımızın sonucunu bekliyoruz. Ama bu bizi manevi olarak; seçim sevincini yaşayamamamıza sebep oldu. Gerçekten çok üzücü bir durum oldu. Bir yıl emek verdik, sekiz aza, onların aileleri, onların çevreleri bu durumdan rahatsız olduk. Ben manevi olarak çok rahatsız oldum. Bana çok destek oldular. Bu seçimi yüzde 100 kazandıysak benim ekibimin emeği çok fazladır bunda. Onları göz ardı edemem. Ben Sayın Cumhurbaşkanıma, yetkililere, Yüksek Seçim Kurulu heyetine buradan sesleniyorum. Bunun bir yanlış olduğu kanısına vardık. Çünkü elimizdeki evraklarda, birçok tutanakta benim rakiplerim var, kendi azalarım hiçbir şekilde yazılmamış. Mesela 14-15 sandığın 7-8 tanesinde benim azalarım hiçbir şekilde yazılmamış. Yüksek oy aldığım sandıklarda özellikle hiç yazılmamış. Biz bunun bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz” diye konuştu.

"RAKİBİMİN AZALARININ SEÇİLDİĞİNİ DUYUNCA ŞOK OLDUM"

Mazbata almak için gittiği Kaymakamlıkta azalarının farklı olduğunu öğrendiğini ifade eden Hanife Güneş, “Mazbata alacağımız günü beklerken Kaymakamlıktan arandım. Azalarınızla birlikte gelin mazbata töreni olacak, azaların iki fotoğraf ve bilgileri istendi benden. Ben de özellikle bayan azalarımdan birisinin şehir dışına gideceğini belirttim. Yani mazbatalarımızı saat kaçta alabiliriz sorusunu ilettiğimde bana ‘sizin hiç bayan azanız yok’ dendi. Fakat benim listemde dördü erkek dördü bayan azam vardı. Bana hiç bayan azam olmadığını söylediler. Orada zaten şok yaşadım. O an dünyamız başımıza yıkıldı. Çünkü bir yıllık bir emek vardı. O insanlara ne diyeceğimi bilemedim. Elimde yeni bir liste var ve bunlar sizin azalarınız deniyor, mazbataları imzalanmış. Çok büyük bir şoktu. Kendi azalarıma bu durumu nasıl açıklayacağım, diğer beyefendiler kim, hayatımda hiç seçim çalışmasında bile karşılaşmamışım. Çünkü doğal olarak rakibimin azaları ve muhtemelen de karşılaşmamaya özen gösterilmiştir diye düşünüyorum. Şok olduk, o gün bizim için şoktu. Bu bir ekip çalışmasıydı. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki muhtar adayları ekibini belirlesin. Evet, biz ekip belirledik. Fakat benim ekibimden şu an hiç kimse benimle yok. Ertesi gün biz mazbata törenine gittiğimizde ben bana yazılan azalarla ilk kez orada karşılaştım. Bu konuyla ilgili itirazımızı yaptık bu süreç içerisinde. Ben bireysel olarak hemen mazbata aldığım gün direkt itirazımı kendim yaptım. Akabinde de azalarımla birlikte yine Yüksek Seçim Kurulu’na itirazımızı yaptık. Kaymakamlığa belirttim. Bana yazılan azaların herhangi bir olumsuz durumda istifa ya da herhangi bir şikayet durumundan mesul olmadığımı belirttim. Çünkü o insanlarla o gün ilk kez karşılaştığımı da belirttim. İtirazlarımızla ilgili bütün evraklar elimizde. Ben bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Yüksek Seçim Kurulu Başkanımıza seslenmek istiyorum. Bu hata neredeyse, bu konunun düzeltilmesi konusunda kendilerine iletiyorum. Çünkü burası büyükşehir ve büyük bir mahalledir. Şu an azalarımla da ilgili olumsuz dedikodular yayılmaya başladı. Bu da beni ve azalarımı çok rahatsız ediyor. Sonuçta bu bir ekip çalışması ve ben de ekibimle çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.