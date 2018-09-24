Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in öldürülmesiyle ilgili yayın yasağı getirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, yaptığı açıklamada "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır" dedi.

TECAVÜZ İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddia edilmiş, ancak resmi makamlar bu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.



