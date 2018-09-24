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Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Kağızman'da kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel'le ilgili olarak Başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi. Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddia edilmiş, ancak resmi makamlar bu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in öldürülmesiyle ilgili yayın yasağı getirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, yaptığı açıklamada "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır" dedi.

TECAVÜZ İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandığı iddia edilmiş, ancak resmi makamlar bu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sedanur Güzel Kars Kağızman Yayın Yasağı

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