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Sefo'nun ödül töreni isyanı! Akla Murda geldi... "Yurt dışından ithal rapçi getirip..."

06.06.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PowerTürk Müzik Ödülleri'nde bu sene yer almayan Sefo, ödül töreni sırasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sefo'nun sözlerinin Murda'ya yönelik olduğu konuşulurken sert ifadeler dikkat çekti.

Sefo'nun ödül töreni isyanı! Akla Murda geldi... "Yurt dışından ithal rapçi getirip..."

"Bilmem mi?" ve "ISABELLE" gibi şarkılarıyla müzik dünyasına damgasını vuran Sefo, PowerTürk Müzik Ödülleri'ne isyan etti.

Ödül töreninde Rap/Hiphop kategorisi olmamasını eleştiren Sefo, açılış sahnesini yapan sanatçıya da sert ifadeler kullandı.

Ekran Alıntısı

Sefo, "Müzik Ödülleri adı altında ödül töreni yapıp ülkemizde ve dünyada bu kadar revaçta olmasına rağmen “Rap/Hiphop” kategorisi koymayan, bu kadar yok saymanın ardından yurt dışından ithal rapçi getirip onunla açılış sahnesi yapan PowerTürk grubunu esefle kınıyorum. Bu tweeti asla ve asla kendime ödül&davet beklediğimden değil, güçlü ve büyük bir güruhu yok saymalarından dolayı atıyorum. Siz kabul etmeseniz de biz varız, gerçi herkes her şeyin farkında zaten fazla söze gerek yok" dedi.

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Her ne kadar isim kullanmamış olsa da, tepkisinin ve sert sözlerinin, ödül töreninde Hadise'yle beraber ödül alan Murda'ya olduğu da konuşulmaya başlandı.

Sefo ve Murdo O Ses Rap yarışmasında jüri üyesi.

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Murda Sefo kate

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