Şeftali çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır, şeftali çekirdeği dikilir mi? Şeftali çekirdeği nasıl ekilir, kaç günde çimlenir?

Şeftali tüylü ve tüysüz olarak iki farklı şekilde üretilir. Bol su içeren yapısıyla yazın ferahlatırken aynı zamanda birçok faydasıyla oldukça popüler bir meyvedir. Günümüzde hem yazın hem de kışın bulunabilen meyvelerin arasında şeftali de yer alır. Kendine has hoş aromasıyla birçok ürünün içerisinde de yerini almıştır. Şeftalinin birçok faydası olduğu bilinir. En bilineni bol lifli zengin bir içeriğe sahip olan şeftali, bolca C vitamini de içerir. Şeftali yetiştiriciliğinde meyvenin çekirdeği tohum olarak kullanılır. Dolayısıyla şeftali büyütmek isteyenler çekirdeğini kullanarak bu işi yapabilir. Genellikle tüketilip atılan şeftali çekirdekleri saksıda bile büyüyebilir. Şeftali yetiştirmenin en önemli unsurları arasında yetiştirildiği toprağın yapısıdır. Genellikle killi, kumlu ve çakıllı topraklar tercih edilir. Toprağın pH derecesi ise 6-7 civarında olması gerekir. Yeterli sulama ve gübreleme de şeftali yetiştiriciliğinde oldukça önemlidir.

Şeftali çekirdeği dikilir mi?

Şeftali tüketilirken genellikle çekirdekleri çöp olarak atılır. Ancak yetiştirmek isteyenler bu çekirdeği kenara ayırabilir ve kendi şeftalilerini yetiştirebilirler. Bitki yetiştiriciliğinde tohumların doğrudan toprağa gömülmesi yapılır. Ancak şeftalinin çekirdeği sert ve kalın olduğundan çekirdek ihtiyacı olan besin ve suya ulaşamaz. Bundan dolayı çimlendirme işleme toprakta başarılı olmayabilir. Şeftali çekirdeklerinin çimlendirildikten sonra dikilmesi önerilir.

Şeftali çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır?

Şeftalinin birçok türü bulunur. Yetiştirmek istenilen şeftalilerin türleri, ekim yapılacak alana uygun şekilde seçilmesi gerekir. Garden Gold ve El Dorado genellik ufak çaplı alanlarda yetişebilen türler arasında yer alır. Hızlı şeftali çimlendirme işlemi sırasıyla şu şekilde yapılmalıdır:

Çekirdekler meyveden ayrılarak suda temizlenmelidir.

Çimlendirme işleminin başarısını arttırmak için birkaç tane çekirdek kullanılmasıdır.

Temizlenen çekirdeklerin içindeki esas tohuma ulaşmak için çekirdeklerin çekiç yardımıyla kırılması gerekir. Bu noktada tohuma zarar verilmemelidir.

Çekirdeğin içinde bulunan tohumlar bademi andırırlar. Bunlar dikkatlice çıkarılmalıdır.

Her birinin içine bir tane tohum koyulmak üzere yeterli miktarda kağıt havlu kullanılır. İçine tohum yerleştirilen havlular suyla ıslatılır.

Havlular plastik poşetlerin içine koyulur ve iki hafta kadar 20-23 derece bir ısıda karanlık ortamda bekletilir.

Yaklaşık 20 günün ardından poşetin içi açılmadan buzdolabına koyulur ve 2.5 ay boyunca bekler.

Doğru işlemler yapıldıktan sonra şeftali tohumları çimlenmeye başlar.

Şeftali çekirdeği kaç günde çimlenir?

Meyveyi toplanıp tüketildikten sonra çekirdeği kullanılarak tekrar yetiştirilebilir. Ancak şeftalinin tohumları hemen çimlenemez. Bu çekirdekler hem kalın yapıdadır hem de tohumun fizyolojik bir bekleme süresinde olması söz konusudur. Bu sebeple şeftali ekilmeden önce tohumun ekilmeye hazır hâle getirilmesi gerekir. Bu işlem soğuk katlama yöntemi olarak bilinir. Soğuk katlama yöntemiyle şeftali çekirdekleri nemli bir şekilde buzdolabında bekler. Buzdolabında yaklaşık 3 ay bekleyen şeftali tohumları çimlenmeye başlayacaktır.

Şeftali çekirdeği nasıl ekilir?

Şeftali meyvesini yetiştirebilmek için birçok detaya dikkat edilmesi gerekir. Toprak seçimi ve sulama sıklığı gibi bakımları özenle yapılmalıdır. Şeftali organik maddeler açısından bol toprakta yetiştirilmelidir. Tohumların toprağa yerleştirme işlemi sırasında dikkat edilmesi gerekenler arasında filizlenmeye başlayan kısmın üstte kalacak biçimde olmasıdır. Tohumlar çok sık olarak dikilmemelidir.

Toprağa koyulan tohumların üstü toprakla kapatılırken çok kalın bir tabaka olmamasına, tohumların hava almasına özen gösterilmelidir. Can suyu verildikten sonra doğru bir bakımla birlikte şeftalilerin filizlenmeye başladığı görülecektir. Saksıda şeftali yetiştirmek isteyenler, filizler büyüdükten sonra verimli bir toprağa dikim yapmalıdır. Bu sayede daha iyi verim alınacaktır. Bununla birlikte bitkilerin aşıları da yapılmalıdır. Tüm bu bakımların doğru yapılması sonucunda 3-4 yıl sonra ilk hasat yapılabilir.