Tahta kurdu nasıl yok edilir? Tahta kurdu ilacı nedir, doğal mücadele nasıl yapılır?

Ağaç kurtları olarak da bilinen tahta kurtları eski ahşapların, ahşap parkelerin, masaların, ahşap kapıların, pencerelerin ve ahşap mobilyaların parça birleşim yerlerine gelirler. Yerleştikleri bu yerlerde boşluklar oluşturarak yaşamaya başlarlar. Beslenme şekilleri bu yapıların tozudur. Yedikleri ya da kemirdikleri ağaç talaşı ve tozu da ısırdığı şeylerin etrafına yayılır. Genellikle bu yolla daha çabuk fark edilirler. Geceleri çok sessiz bir alanda sesleri duyulabilir. Mobilya böceği olarak da bilinirler. Kırmızımsı kahverengi renklerinde ve yaklaşık yarım santimetre büyüklüğünde oldukları bilinir. Bu yaratıklar insanların kanını da emebilirler. Bu esnada kan pıhtılarının oluşumunu önleyen bir anestezik salgılar ve bunu insanların ısırıldığını fark etmesinler diye deriye enjekte eder. Bir tahta kurdunun ısırığı kolaylıkla fark edilmez.

Tahta kurdu nasıl yok edilir?

Yetişkin tahta kurtları yaz aylarında buldukları herhangi bir ahşabı yiyerek yuvarlar delikler meydana getirirler. Erişkin tahta kurtlarının yaşam süresi 2 haftadır. Bunlar uçabilirler o yüzden sineklerle karıştırılabilirler. Kısa yaşam sürelerine rağmen 50 kadar yumurta bırakabilir ve hızlıca üreyebilirler. Sayıları hızla artarken herhangi bir tahta yüzeyinde tozlu bir görüntü yaratırlar. Tahta kuruları zor da olsa yok edilebilir canlılardır. Henüz yüzeyde yaşayanları için sprey ilaçlar oldukça başarılı ve net sonuç verir.

Ahşap yüzeyinin derinliklerine inmişlerse iyi bir havalandırma yapılması, olası bir rutubet sorununu çözme, ahşap eşyaları dış ortamda tutmak ve erişkin olanları yakalamak için kapan kurmak gerekebilir. Tahta kuruları soğuğa karşı dayanıklı canlılar değillerdir. Bu yüzden onlardan kurtulmanın bir yolu da soğutucu ilaçlar kullanmak olabilir. Bu ilaçlar çeşitli larva ve tahta kurularını yok ederler. Bir başka yöntem olarak eşyanın - (eksi) sıcaklıktaki derecelerde dışarıda bırakılmasıdır.

Tahta kurdu ilacı nedir?

Bu tip ilaçlar haşereleri etkisiz duruma getirmeyi amaçlayan, bunları yerleştikleri alandan gitmeye zorlayan, ilacın uygulandığı yerde etkili ilaçlardır. Kullanım kolaylığı açısından genellikle sprey biçiminde üretilirler. Bu ilaçların içeriğinde özel üretim olarak birçok kimyasal bileşen bulunur. Çoğunlukla temizlik malzemeleri türünde üretilen ilaçlardır. Kokulu ve kokusuz olmak üzere birçok tahta kurusu ilacı bulunur. Bu haşerelere rastlandığında daha fazla yayılmalarına izin verilmemelidir. Hızlıca üreyip, eşyaların daha derinlerine nüksedebilirler. Yerel yapı marketlerinden edinilebilecek ilaçlarla birlikte bu canlılar kolayca uzaklaştırılabilir.

Tahta kurdu ile doğal mücadele nasıl yapılır?

Kimyasal ilaçların haşerelerle birlikte insan hayatına da pek çok zararı dokunabilir Bu riski almak istemeyenler ilaç kullanmadan doğal yollarla tahta kurtlarıyla mücadele edebilirler. Tahta kurtlarından kurtulabilecek birçok doğal yöntem ve taktikler bulunur. Bu yöntemlerin başında mevcut mekanın rutubetten arındırılmasıdır. Tahta kuruları rutubeti ve nemi çok severler bununla birlikte soğuğa karşı da dayanamazlar. Bu yöntemle birlikte tahta kurularının yaşam şartları ortadan kaldırılmış olur ve bölgeyi terk ederler. Baştan önlem alınması oldukça önemlidir.

Bu canlılar rutubetli ve havasız ortamları çok sevdikleri için mekanın düzenli olarak havalandırılması oldukça önemlidir. Haşerelerin yaşadığı eşyalar dış mekana taşınarak, diğer eşyalara sıçraması engellenebilir. Bu esnada onlardan kurtulmak için gerekli yöntemler uygulanabilir. Bununla birlikte erişkinliğe ulaşmış olanlar için kapan kurmak ve avlamak da ilkel yöntemler arasında yer alır. Tahtakurusu vb. haşereler için nane, tarçın, fesleğen ve narenciye gibi doğal kokuların kovucu özelliği vardır. Ayrıca bu canlıların bulunduğu bölgelere lavanta yağı veya spreyle lavanta kokusu da sıkılabilir.