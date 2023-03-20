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Yaprak biti nasıl yok edilir, nasıl mücadele edilir? Yaprak biti ile mücadele yöntemleri ve yaprak biti için doğal ilaç tarifleri nedir?

05.03.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak bitleri, bitki özüyle beslenen zararlılardır. Sebze ve meyvelere büyük zararlar verebilen yaprak bitleri yüksek üreme kapasiteleri ile bilinirler. Küçük böcekler olarak da bilinen bu canlılar halka açık yeşil alanlarda, tarlalarda, bahçelerde ve hatta saksı çiçeklerinde görülebilir. Bitkilere toksik maddeler aktarabilen yaprak bitleri, bitki gelişimini sabote ederler. Meyve ve sebzeler deformasyona uğrar, küçük veya şekilsiz kalabilir. Peki, yaprak biti neden olur ve nasıl yok edilir?

Yaprak biti nasıl yok edilir, nasıl mücadele edilir? Yaprak biti ile mücadele yöntemleri ve yaprak biti için doğal ilaç tarifleri nedir?

Yaprak bitleri mikroskobik boyutta, yeşil veya sarı renkli bitkilerin hücrelerini yiyerek hayatta kalan böceklerdir. Bu canlılar hem evde yetişen bitkilerin üzerinde hem de büyük yetiştirme arazilerinde görülebilir. Çok küçük boyutta olmalarına rağmen büyük zararlar verdikleri için mutlaka bitkiden uzaklaştırılmaları gerekir. Yaprak bitlerinin dayanıklı yaşam döngüsü ve çok kısa sürede üremeleri büyük yetiştiricileri çok büyük zararlara uğratabilmektedir. Dişi bir yaprak biti 100 kuşak boyunca çoğalabilir. Yaprak bitleri eşeysiz olarak üreyip yavrularının gelişimi çok hızla ilerler. Kendilerine has bu üreme şekilleriyle hızla yayılabilirler. Yaprak bitlerini temizlemek için hem doğal hem de kimyasal ilaçlardan oluşan birçok yöntem bulunur.

Yaprak biti neden olur?

Yaprak biti ile mücadele etmeden önce bu durumun sebeplerini bilmek hem mücadele hem de önlenme açısında önemlidir. Yaprak bitleri, bitkilerin bileşenleriyle beslenmek için onlara yapışırlar ve hızlıca çoğalırlar. Bu canlılar yaşayabilmek için bitkilerin öz sularından beslenirler. Sağlıklı bir bitkinin öz suyunu emerek uzun süre yaşamlarına devam ederler. Bu yüzden bitkilere dadanırlar.

Yaprak bitkilerinin dadandığı bitki, fotosentez yapamaz duruma gelir ve gelişimi olumsuz yönde etkilenir. Bu canlıların uzaklaştırılmaması hâlinde bitkiler ölebilir. Mevcut bitkiyi tükettikten sonra diğer bitkilere de yayılmaları olası bir durumdur. Bu canlılar mikroskobik boyutlarda olduğundan fark edilmeleri oldukça zordur. Bitkinin yaprak biti istilasında olup olmadığını anlamak için bitki üzerindeki değişiklikler incelenmelidir. Bitkiden beslenen yaprak bitleri sıvı salgılayarak kendilerini belli ederler. Bitki üzerinde bal kıvamında yapışkan bir sıvı bulunuyorsa yaprak bitkilerinin istilası altında olduğu anlamına gelir. Bitkilerin kurtarılması, yaprak bitlerinin uzaklaştırılmasına bağlıdır. Bu yüzden bu canlılardan kurtulmanın yöntemleri bilinmelidir.

Yaprak biti ile mücadele yöntemleri nelerdir?

Yaprak bitleriyle en etkili mücadele yöntemi uygulamadan önce bitkiler istila altına alınmadan önlem almak gerekir. Bazı böcekler yaprak biti yemeyi severler. Geniş ölçekli bir yetiştiricilikle uğraşanlar, bitkilerini bu böceklerle koruyabilir. Yaprak bitlerini yiyen bu böcekler sayesinde yetiştirilen bitkiler çok büyük bir hasara uğramadan kurtulurlar. Yaprak biti ile mücadele yöntemleri:

  • Yaprak bitlerinin üremelerine engel olmak için bahçedeki bilinmeyen bitkiler temizlenmeli ve toprak bakımı özenle yapılmalıdır.
  • Sebzelerde yaprak biti ile mücadele için üzerlerinin yün ile örtülmesi, yaprak bitlerinin bitkilere ulaşımını engeller. En etkili mücadele yöntemleri arasında yer alır.
  • Sera yetiştiriciliğinde hava deliklerinin gazlı bez ile tıkanması bitleri uzaklaştırır.
  • Meyve ağaçlarına bit geldiği fark edildiğinde bitin yerleştiği dallar kesilmelidir.
  • Ev bitkilerinde ortaya çıkan yaprak bitleri, bitkinin su altında yıkanmasıyla uzaklaşırlar.
  • Zirai bitki ilacı kullanmak bir çözümdür. Ek olarak evde hazırlanabilen bitki ilaçları da mevcuttur.

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Yaprak biti nasıl yok edilir?

Bitkilerin gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için yaprak bitkilerinden arındırılmaları gerekir. En bilinen etkili yöntemlerden biri sirkeli su karışımı kullanılmasıdır. Bitkilerin üzerine sprey yardımıyla sirkeli su sıkılması yaprak biti temizleme işlemi için en etkili yöntemler arasında yer alır. Buna ek olarak çiçek yağı, elma sirkesi ve toz biber karıştırılarak yaprak bitleri uzaklaştırılabilir. Bu malzemeler kolayca bulunabilir ve doğallardır.

Yaprak biti için doğal ilaç tarifi nedir?

Kimyasal ilaç kullanmak istemeyenler için ev yapımı yaprak biti ilacı tarifleri aşağıdaki gibidir:

  • Aspirinli su: Birkaç aspirin su ile karıştırılarak toprağa dökülür. Bu karışım hem bitkiyi besler hem de bitleri kovar.
  • Sirke: Sirke ve su karıştırılarak bir sprey yardımıyla bitkinin yapraklarına püskürtülür.
  • Arap sabunu: Bir kaşık arap sabunu suda erilir ve bitkiye sıkılır.
  • Domates: Domates kabuğu soyulur ve ince ince doğranır. 24 saat su içerisinde bekletilir ve bitkinin toprağına dökülür.
  • Sarımsak: Bitlenmiş bitkinin toprağına sarımsak dikilir.

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