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Çim kaç günde bir sulanır, hangi saatinde sulanır? Çim günün hangi saatinde sulanmalı, kaç dakika sulanmalı?

05.03.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çim bitkisi buğdaygiller sınıfı içerisinde yer alan bir türdür. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika kıtaları gibi dünyanın birçok yerinde çim, birçok amaçla yaygın olarak yetişen bir bitkidir. Çimler doğru adımlar izlenerek birçok bölgede yetiştirilebilir. Sıklıkla her yerde görülen çim, estetik yeşil görüntüsüyle göze hitap eder. Bu sebeple, peyzaj alanında da oldukça ilgi görür. Peki, çim yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken sulama işlemi nasıl ve ne kadar yapılmalıdır?

Çim kaç günde bir sulanır, hangi saatinde sulanır? Çim günün hangi saatinde sulanmalı, kaç dakika sulanmalı?

Çim türlerine göre yeşilin tonlarında, yaygın kullanımıyla ise koyu yeşil renkli görünüme sahip bir bitkidir. Doğada kendiliğinden yetişebilir ve boyları 50-100 cm arasında uzayabilir. Çim yeşil bir örtüyü andıran, sık sık olan ve otumsu bir bitkidir. Genellikle şehirlerdeki bahçe alanlarında görsel estetik ve işlevsel özelliklerinden dolayı yetiştirilir. Çimlerin bakımı düzenli olarak yapılması ve 2-3 gün aralıklarla sulanması gerekir. Estetik görünüm, olumlu psikolojik etkiler sağlama gibi birçok özelliğinin yanı sıra işlevsel açıdan da oldukça önemli bir yere sahiptir. Çim bitkisi ekildiği toprağın her yerini kaplayarak toprağın korunmasını sağlar ve toprak kaybını önler. Yağışlı havada çamurlanmayı, kuru havada tozu engeller. Çim bakımı yapılırken yabani otları da kolayca ele veren bir bitkidir. Bu yüzden etrafındaki diğer bitkilerin de sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sağlar. Ayrıca nefes alarak havayı temizlediği ve ferahlık verdiği de bilinir.

Yeni ekilen çim kaç günde bir sulanır?

Çimler park, bahçe ve birçok kamusal alanın süslemesinde göze hitap eder ve sıklıkla kullanılır. Parklarda yetiştirilen karaçayır adlı türü çimenlik yapmaya yarar. İtalyan ve İngiliz karaçayırı olarak iki türü bulunur. Çim sahaların üstüne ekilen bitki grupları göze daha güzel gözükür. Bu yüzden peyzaj alanında çim alanlar oldukça popülerdir.

Toprakta iyice oturmuş olan çim 2-3 gün aralıklarla sulanmalıdır. Yeterli su vermemek veya sulama aralıklarının uzatılması, çimlerin gelişimini engeller ve solmasına neden olur. Bununla beraber çimlerin fazla sulanması da oldukça zararlıdır. Çimin ihtiyacından fazla gelen su, toprağın içindeki yararlı bileşenlerin gitmesine ve çimlerin zayıflamasına neden olur.

Çim kaç dakika sulanmalı?

Çim bitkisinin sulama işlemi düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Toprak kuruyup sertleşmemelidir. Genellikle çim alanlarının m2 başı 5-10 litre su ihtiyacı bulunur. Elbette bu ihtiyaç sulama sıklığına ve sulamanın yapıldığı zamana göre değişecektir. Gün içerisinde sabah ve akşam saatlerinde sulama yapılması önerilir.

Çimin neme ihtiyaç duyan bir bitki türüdür. Çimin ihtiyaç duyduğu nem seviyesi yeterli miktarda sulamayla ve suyun toprağa yeterli bir şekilde ulaşmasıyla korunabilir. Çimin bulunduğu toprak suyu iyi bir şekilde emebilmedir. Bazı topraklar daha geç emilim sağlarlar. Bu yüzden suyu geç emen toprakta sulama işlemi yaklaşık 3 saat yapılmalıdır. Eğer toprak suyu daha hızlı emiyorsa 1 saat yeterli olacaktır.

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Çim günün hangi saatinde sulanır?

Çim bakımında önemli olan unsurlardan biri de sulama işleminin yapıldığı zaman aralığıdır. Sulama işlemi çimlerin yanmasına engel olacak şekilde yapılmalıdır. Güneş ışınları dik açılı geldiğinden öğlen saatlerinde sulama yapılmaz. Zira çimler öğlen sıcağında suyu yeterince emecek vakit bulamaz. Güneşe hazırlıksız yakalanır ve yanarlar. Sabah saatlerinde yapılan sulama işlemi çimlerin nemli bir şekilde öğle sıcağına dayanabilmesine olanak sağlar.

Çim sararması neden olur?

Ekilen çimlerin büyüme esnasında sararması bitkinin bakımında hatalar olduğu anlamına gelir. Çimlerin sararmasını engellemek için sararmaya sebep olan unsurları bilmek gerekir. Büyük ölçüde bitkinin az ve yanlış vakitlerde sulanması başlıca nedenler arasındadır. Yeterli su alamayan çim sararır. Bununla birlikte ekim yapılan toprağın verimi de oldukça önemlidir. Eğer toprak bitkinin alması gereken vitamin ve minerali karşılayamıyorsa çimlerin sararması çok olasıdır. Çimlerin sararmasına neden olan diğer bir unsur çimlerin çok fazla biçilerek bodur kalmasıdır. Aşırı kısaltılan çimlerde sararma çok görülmektedir.

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