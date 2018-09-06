HABER

Şehir hastanesinde bir günde 41 bebek doğdu

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.09.2018 09:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof.

Şehir hastanesinde bir günde 41 bebek doğdu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, geçen hafta salı günü hastanede 41 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, "Eskiden bu rakam en fazla ortalama 26-28 gibiydi" dedi.
Başhekim İlhami Çelik, geçen hafta hastanede bir günde 41 yeni bebek dünyaya geldiğini belirtti. Çelik, şöyle konuştu: “Geçen hafta Salı günü 41 doğum yapıldı. Bu bir rekor. Normalde eski hastanede iken ortalama 26-28 arası doğum oluyordu. Burada 30’un altına düşmüyoruz. Hem hastanedeki odaların kaliteli olması, hizmetlerin kaliteli olması hastalarımızın buraya gelmesini sağlıyor. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olamaya çalışıyoruz. Doğum salonlarının sayısını artırmaya çalışıyoruz. Umarım çok daha iyi noktada oluruz.”
Diğer yandan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, doğum bölümünün 30 Haziran itibariyle hizmet vermeye başladığına da dikkat çekerek, o günden bugüne toplam 1834 doğumun gerçekleştiğini söyledi.
Kayseri’de 9 Mayıs’ta hizmete açılan Şehir Hastanesi’nde bugüne kadar yaklaşık 6 yüz 60 bin civarında ayakta hasta başvurusu ve 25 bin civarında da hasta yatışının olduğu belirtildi. Hastanede verilen hizmetler hakkında da açıklama yapan Çelik, zaman zaman yoğunlukların yaşandığına dikkat çekti. Çelik, personelin de bu konuda özverili şekilde çalıştığını ifade etti. Çelik, hastanenin ücretli olduğuna dair asılsız haberlerin de bazı çevrelerce ortaya atıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Çelik, “Daha önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sistem nasılsa, aynen devam ediyoruz. Değişen bir şey yok. Sosyal güvencesi olan vatandaşlarımızdan ek ücret asla almıyoruz. Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti devletimizin güvencesiyle, imkanlarıyla sunuyoruz” diye konuştu.
Hastaneye ulaşımla ilgili yaşanan bazı sıkıntıların da milletvekillerinin, belediye başkanlarının gayretli çalışmaları ile giderileceğini dile getiren Çelik, Büyükşehir Belediyesi’ne de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastanenin yeni açılmasından dolayı personel sıkıntısının da olduğunu, ancak gerekli girişimlerin Bakanlıkça yapıldığını ve bu sorunun da ortadan kalkacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Şehir hastanesinde bir günde 41 bebek doğduŞehir hastanesinde bir günde 41 bebek doğdu

PARTNEROraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!Oraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!
Erciş Devlet Hastanesi yeni binasına taşındıErciş Devlet Hastanesi yeni binasına taşındı
Uz. Dr. Alataş: Güneş yanığına diş macunu veya yoğurt sürmeyinUz. Dr. Alataş: Güneş yanığına diş macunu veya yoğurt sürmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burun ameliyatlarında merak edilen 7 sorunun yanıtı

Burun ameliyatlarında merak edilen 7 sorunun yanıtı

Feci kazadan mucize kurtuluş! Yaşama şansı verilmezken hayata sımsıkı tutundu

Feci kazadan mucize kurtuluş! Yaşama şansı verilmezken hayata sımsıkı tutundu

Çapkınlar dikkat! AIDS kadar tehlikeli HPV virüsü size de bulaşabilir

Çapkınlar dikkat! AIDS kadar tehlikeli HPV virüsü size de bulaşabilir

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Çocuklarda uyku sorunu neden olur? Çocuklarda en sık görülen uyku sorunu nedir? Çocukların rahat uyuması için ne yapmak gerekir?

Çocuklarda uyku sorunu neden olur? Çocuklarda en sık görülen uyku sorunu nedir? Çocukların rahat uyuması için ne yapmak gerekir?

Dirençli depresyona lityum tedavisi! Lityum tedavisi nedir? Lityum tedavisi ne kadar sürer? Lütyum tedavisi kilo aldırır mı?

Dirençli depresyona lityum tedavisi! Lityum tedavisi nedir? Lityum tedavisi ne kadar sürer? Lütyum tedavisi kilo aldırır mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.