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Şehir şehir gezerek 20 bin lira dolandıran tırnakçılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 10:59 | Son Güncelleme

Konya’nın da aralarında bulunduğu 4 ilde tırnakçılık yöntemiyle 20 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen İran uyruklu 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Konya’da tırnakçılık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şehir şehir gezerek 20 bin lira dolandıran tırnakçılar tutuklandı

Konya’nın da aralarında bulunduğu 4 ilde tırnakçılık yöntemiyle 20 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen İran uyruklu 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya’da tırnakçılık yapıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Zanlıların İran uyruklu Samir Razaeınıkoo (39) ve Mahdı Razaeınıkoo (34) olduğunu belirleyen polis, yaptığı takip neticesinde zanlıların Antalya’ya gittiğini ve burada oturma izinleri olduğunu öğrendi. Antalya polisiyle ortak düzenlenen operasyonla zanlılar Konyaaltı ilçesindeki evlerinde yakalanarak Konya’ya getirildi. Araçla dolaşarak bakkal, dükkan ve alışveriş merkezi gibi yerlerden tırnakçılık yaptığı belirlenen zanlıların Konya’da 6 bin 800 lira olmak üzere Niğde, Aksaray ve Adana illerinde toplam yaklaşık 20 bin lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehir şehir gezerek 20 bin lira dolandıran tırnakçılar tutuklandı

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