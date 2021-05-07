Şehit anneleri için Anneler Günü mesajları ve sözleri | Evladı şehit olan annelere özel Anneler Günü mesajları

Usulca kutlayın Anneler gününü. Anne hasreti çekenlere nispet yapar gibi değil. Öksüzlerin canını acıtmadan.. Yarasına tuz basmadan Olumu ? Başta şehit ve gazi Anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ve de canım Annemin anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Elleri tetikte Vatan Nöbeti tutan yiğit kardeşlerimizin Tezkere Haberini Beklerken, Acı Haberlerini alan Şehit ve Gazi Annelerimiz başta olmak üzere, Hastalıkla mücadele, eden tüm sağlık çalışanı Annelerimizin Anneler Günü ‘nü yürekten kutluyorum…

Annelik; Dünyaya çocuk getirmek değil cennete çiçek yetiştirmektir.. Tüm annelerin, anne olmak isteyenlerin ve hasretle anılan melek annelerin; Anneler Günü Kutlu Olsun.

Evlat deyince canı, şehidi haklına gelen tüm şehit Annelerinin günü kutlu olsun.

Her Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan Anneler Günü yaklaşıyor. Şehit annelerinin de hassasiyetle anıldığı bugünde sosyal medya üzerinden şehit annelerine özel Anneler Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. İşte, evladı şehit olan annelere özel Anneler Günü mesajları

Başta şehit anneleri olmak üzere iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı olan Bizleri bu dünyaya getiren, her türlü fedakarlığa katlanarak büyüten annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

En çok da sizlerin Anneler günü kutlu olsun şehitlerimizin ANALARI.. Allah sizlerden razı olsun..

Bazı günler sessiz yaşanmalı, onları üzmeden tüm şehit Annelerinin Anneler günü kutlu olsun.

En çok da bu vatan yaşasın diye evlatlarını şehit veren Annelerimizin anneler günü kutlu olsun..

Bir gün değil her gün kıymet bilin Şehit Annelerinin Anneler gününüz kutlu olsun İyi ki varsınız.

Cennet’in ayaklarının altında olduğu müjdelenen; başta Şehit Anneleri olmak üzere tüm Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bir gün değil, her gün SİZLERİN olsun..

Tüm eli öpülesi şehit annelerinin ellerinden öpüyorum sizler cenneti taşıyan güzel yüreklere sahipsiniz. Anneler gününüz kutlu olsun

Başta evladını bizler için, vatanı için yitirmiş elleri öpülesi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin bu güzel günü kutlu olsun..