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Şehit anneleri için Anneler Günü mesajları ve sözleri | Evladı şehit olan annelere özel Anneler Günü mesajları

07.05.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü yaklaşıyor. Bazıları için mutluluk bazıları için ise hüzün ifade eden anneler gününde şehit anneleri de evlatlarının yokluğunu bir kez daha hissediyor. Bu hassas günde şehit annelerini mutlu etmek isteyenler Şehit anneleri için Anneler Günü mesajlarını ve sözlerini araştırıyor. İşte, Şehit annelerine özel Anneler Günü mesajları...

Şehit anneleri için Anneler Günü mesajları ve sözleri | Evladı şehit olan annelere özel Anneler Günü mesajları

Her Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan Anneler Günü yaklaşıyor. Şehit annelerinin de hassasiyetle anıldığı bugünde sosyal medya üzerinden şehit annelerine özel Anneler Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. İşte, evladı şehit olan annelere özel Anneler Günü mesajları

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Başımızın tacı bütün tüm Şehit Annelerinin Anneler Gününü kutluyorum.

Evlat deyince canı, şehidi haklına gelen tüm şehit Annelerinin günü kutlu olsun.

Annelik; Dünyaya çocuk getirmek değil cennete çiçek yetiştirmektir.. Tüm annelerin, anne olmak isteyenlerin ve hasretle anılan melek annelerin; Anneler Günü Kutlu Olsun.

Elleri tetikte Vatan Nöbeti tutan yiğit kardeşlerimizin Tezkere Haberini Beklerken, Acı Haberlerini alan Şehit ve Gazi Annelerimiz başta olmak üzere, Hastalıkla mücadele, eden tüm sağlık çalışanı Annelerimizin Anneler Günü ‘nü yürekten kutluyorum…

Usulca kutlayın Anneler gününü. Anne hasreti çekenlere nispet yapar gibi değil. Öksüzlerin canını acıtmadan.. Yarasına tuz basmadan Olumu ? Başta şehit ve gazi Anneleri olmak üzere tüm annelerimizin ve de canım Annemin anneler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Başta şehit anneleri olmak üzere iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı olan Bizleri bu dünyaya getiren, her türlü fedakarlığa katlanarak büyüten annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

En çok da sizlerin Anneler günü kutlu olsun şehitlerimizin ANALARI.. Allah sizlerden razı olsun..

Bazı günler sessiz yaşanmalı, onları üzmeden tüm şehit Annelerinin Anneler günü kutlu olsun.

En çok da bu vatan yaşasın diye evlatlarını şehit veren Annelerimizin anneler günü kutlu olsun..

Bir gün değil her gün kıymet bilin Şehit Annelerinin Anneler gününüz kutlu olsun İyi ki varsınız.

Cennet’in ayaklarının altında olduğu müjdelenen; başta Şehit Anneleri olmak üzere tüm Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bir gün değil, her gün SİZLERİN olsun..

Tüm eli öpülesi şehit annelerinin ellerinden öpüyorum sizler cenneti taşıyan güzel yüreklere sahipsiniz. Anneler gününüz kutlu olsun

Başta evladını bizler için, vatanı için yitirmiş elleri öpülesi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin bu güzel günü kutlu olsun..

Sizler çocuklarınızı vatan için yaşatıp şehit verdiniz; Sizler kalplere fethettiniz annecim. Anneler gününüzü kutlarım.

Ölürsek şehit, kalırsak gazi! Kahraman şehitlerimizin Annelerinin Anneler gününü kutlarım.

Başta evladını şehit vermiş anneler olmak evladı ile imtihan olmuş bütün canların Anneler günü kutlu olsun. Rabbim annelere her daim huzur versin.

Cennet annelerin ayakları altındadır. Yiğidin seni cennette bekliyor GÜZEL ANAM. Anneler günü kutlu olsun.

Güçlü kalpleriyle, sağlam duruşlarıyla hayatın her alanında olan tüm Şehit Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!

Ülkemizi bekası için büyüterek bu vatana şehit veren mükemmel ötesi şehit Analarının Anneler günü kutlu olsun.

Evladını karşılıksız olarak bu vatana şehit vermiş bütün Şehit Annelerinin Anneler günü kutlu olsun.

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anneler günü şehit

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