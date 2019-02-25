HABER

Şehit annesine hakaret eden şoförün adli kontrolü kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye olan otobüs şoförünün yargılanmasına devam edildi - Sanık hakkındaki İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atma adli kontrol şartı kaldırıldı

Adana’da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten Zübeyde Tura'dan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye olan otobüs şoförü hakkındaki İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atma şartı kaldırıldı.

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya otobüs şoförü Eren Güngör katıldı. Şehit annesi Zübeyde Tura'nın katılmadığı duruşmada hakim sanık Güngör'e söz hakkı verdi.

Sanık Güngör, eski savunmalarını tekrarladığını, şehit annesine söylediği sözlerden dolayı pişman olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

Hakim, sanık şoför Güngör'ün İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde imza atma şartlı adli kontrol kararını kaldırdı.

Mahkemeye gelmeyen şehit annesi Tura'nın ifadesinin alınması için adresinin tespit edilmesine ve duruşma günü için tebligat çıkartılmasına, ayrıca cep telefonuna duruşmaya gelmesi yönünde mesaj gönderilmesine, adresinin bulunamaması halinde Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak adres araştırması yapılmasına ve duruşmaya gelmesinin istenilmesine karar verdi.

Duruşma daha sonra ertelendi.

- Olay

Adana'da 13 Şubat 2018'de kartını göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücret isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Şoför hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, müşteki Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın 1993'te Elazığ-Bingöl karayolunda terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit olduğu anımsatılmıştı. İddianamede, şoförün şehit annesine karşı gerçekleştirdiği eylemlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaptığı, şehit haberleriyle milli birlik, dayanışma duyarlılığı ve hassasiyetinin arttığı hassas dönemde bunu gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Şüphelinin şehit yakınlarının tamamını kapsayacak şekilde "beleşçi" nitelendirmesi yaptığı belirtilen iddianamede, şoförün ülkesinin bekası için canlarını vermiş şehitlerin geride bıraktıkları yakınlarından oluşan müştekinin de içerisinde bulunduğu saygın sosyal sınıfa karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği bildirilmişti.

Tutuklandıktan sonra İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartıyla tahliye edilen özel halk otobüsü şoförü Güngör, şehit annesi Tura'yı merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek özür dilemişti.

Zübeyde Tura da Eren Güngör'ü affettiğine ilişkin dilekçeyi mahkemeye vererek, şikayetinden vazgeçmişti.

Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
Bakan Selçuk: Oyunun ortasında kuralı değiştirmemeye gayret ediyoruzBakan Selçuk: Oyunun ortasında kuralı değiştirmemeye gayret ediyoruz
Obezitesi hastası kadın, terastan itfaiye merdiveniyle indirildiObezitesi hastası kadın, terastan itfaiye merdiveniyle indirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Mahir Ünal'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Esenler'de banka soygunu girişimi

Esenler'de sıcak saatler!

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.