HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Bugün benim bayramım' dedi, haberi alır almaz bunu yaptı

'Bugün benim bayramım' dedi, haberi alır almaz bunu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunlu Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'u (48) şehit eden 'Kendal' kod adlı Veysel Altun'un öldürüldüğünü duyurması üzerine şehit babası emekli astsubay Rüştü Akkuş (75), üniformasını giyerek, “Bugün benim bayramımımdır. Bu güzel haberin ardından kendimi bir kuş gibi hissettim, mutlu oldum. Oğlumla birlikte kendimi cennette hissettim” dedi.

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 19 Temmuz 2019’da şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve bir çocuk babası Rüştü Akkuş’un şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist 11 ay sonra öldürüldü. Haberi twitter hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kanın yerde kalmadı. Rahat uyu kahraman Binbaşı Zafer Akkuş” yazdı. Haberin ardından Akkuş’un Asarcık ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki baba ocağında ise buruk bir mutluluk yaşandı.

‘KENDİMİ KUŞ GİBİ HİSSETTİM’

Samsun Valisi Osman Kaymak'tan haberi aldığını ifade eden baba Rüştü Akkuş, emekli astsubay üniformasını giyerek, "Çok sevindim ve mutlu oldum. 37 yıllık emekli astsubayım. Bu haberin ardından hemen üniformamı giydim çünkü bugün benim bayramımımdır. Benim 3 evladım daha var, onlar da vatana feda olsun. Ben de vatanım için ölmeye hazırım. Biz bu vatan için varız. Oğlum şehit olarak cennete girdi, onlar da cehenneme gittiler. Bizim gibiler varken bu vatana hiçbir şey olmaz. Bu güzel haberin ardından kendimi bir kuş gibi hissettim, mutlu oldum. Oğlumla birlikte kendimi cennette hissettim” dedi.

'BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HABER'

Şehidin kardeşi Cengizhan Akkuş (35) da, haberin ardından hemen şehitliğe gidip dua ettiğini belirterek, “Çok mutlu olduk. Bizim için çok güzel bir haber. 11 ay geçti ama acısı hala çok yeni” diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladıKoronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Rapçi Rota' açıklamasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Rapçi Rota' açıklaması
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

Vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Vazo sansürlü iç çamaşırsız pozları olay oldu

Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı

Hain saldırının faili gözaltına alındı

Hain saldırının faili gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Bakan Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Restoran ve kafelerin açılış tarihi belli oldu

Diğer Haberler
Erdoğan normalleşme takvimini duyurmuştu! 1 Haziran'da neler değişecek?

Erdoğan duyurmuştu! Yarına dikkat: İşte hayatımızda değişecekler

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Bakan Soylu duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Polisi gören çocuklar, yeşilliklere saklandı

Polisi gören çocuklar, yeşilliklere saklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Rapçi Rota' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Rapçi Rota' açıklaması

Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu

Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılışında konuştu

Erdoğan'dan çok sert sözler: Bazı kendini bilmezler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.