Şehit binbaşının cenazesi Samsun'a getirildi

Bitlis’in merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana gelen olayda Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Samsunlu Binbaşı Zafer Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan evli ve kız çocuk babası olan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.

Şehit Akkuş’un cenazesi geç saatlerde Çarşamba Havalimanı’na geldi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehidin eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş ile yakınları katıldı.

UÇAĞA DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADI

Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un cenazesinin askeri uçaktan indirilmesi sırasında şehit eşi Yasemin Akkuş tören alanında beklediği yerden bir anda hareket edip uçağa doğru koşmaya başladı.

ACILI EŞ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Acılı eş, yakınları ve görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Ardından Jandarma Binbaşı Akkuş’un cenazesi bir süre askerler tarafından omuzda taşındıktan sonra cenaze aracına nakledildi.

Şehidin cenazesi Asarcık ilçesine götürüldü.

Şehidin cenazesi, bugün Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Armutlu Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

(DHA / İHA)



