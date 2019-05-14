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Şehit eşinin sözleri yürekleri sızlattı: “Sana doyamadım, seni böyle mi karşılayacaktık, beni de yanında götürün”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 15:06 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci, memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkisinde yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari merkezdeki dağ komanda tugayında askeri tören düzenlendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci, memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkisinde yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci için Hakkari merkezdeki dağ komanda tugayında askeri tören düzenlendi. Ardından askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirilen şehit Demirci’nin cenazesi, ardından da Ordu’nun Çatalpınar ilçesine getirildi.
Yoğun bir kalabalığın içerisinden, cenaze namazının kılınacağı futbol sahasına getirilen şehit Demirci’nin ailesi, ay-yıldızlı tabuta sarıldı. Şehidin 10 aylık eşi Nurdan Demirci’nin tabuta sarılarak "Sana daha doyamadım. Seni böyle mi karşılayacaktık" diye ağıt yakması ve tabuta defalarca sarılması yürekleri sızlattı. Şehidin kız kardeşinin, anne ve babasının da tabuta defalarca sarılarak öpmesi duygulu anlar yaşattı.
Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Volkan Demirci, cenaze aracına yükleneceği esnada eşi tabuta defalarca sarılarak gözyaşları döktü. Tabutu bırakamayan şehit eşi Nurdan Demirci’nin "Ne olursunuz beni de yanında götürün, dayanamıyorum daha" feryatları yürekleri sızlatırken, cenaze ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde gözyaşları eşliğinde aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu milletvekilleri, askeri erkanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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