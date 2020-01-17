HABER
  4. Şehit kardeşini "Kahramanım" diyerek uğurladı

Şehit kardeşini "Kahramanım" diyerek uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde teröristlerin hazırladığı bombalı aracın patlaması sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, gözyaşları içinde memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bulunan Tel Abyad’ın güneydoğusu Ayn Suluk’ta teröristlerin gerçekleştirdiği ve 3 askerin şehit olduğu bombalı araçlı saldırıda hayatını kaybeden Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un şehadet haberi, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul’a dün ulaştırıldı.

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde teröristlerin hazırladığı bombalı aracın patlaması sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, gözyaşları içinde memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.
Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bulunan Tel Abyad’ın güneydoğusu Ayn Suluk’ta teröristlerin gerçekleştirdiği ve 3 askerin şehit olduğu bombalı araçlı saldırıda hayatını kaybeden Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un şehadet haberi, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul’a dün ulaştırıldı. Şehit düşen Tombul’un naaşı, sabah saatlerinde Şanlıurfa GAP Havaalanında düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Eskişehir’e getirildi. Reşadiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Abladan şehit kardeşine: "Kahramanım"
Eskişehirli şehit Şevket Tombul’un eşi Aslıhan Tombul, baba Necdet Tombul, anne Şehnaz Tombul, abla Şefika Duman ve kardeşi Emrah Tombul, düzenlenen törende tabutun başından ayrılmadı. Uzun uzun tabuta sarılan ve gözyaşlarına hâkim olamayan aile, şehidin naaşını öperek uğurladı. Abla Şefika Duman, şehidin naaşının başında, "Bu çok acıymış. Bu acının tarifi yok" kelimelerini söylerken, kardeşini "Kahramanım" diyerek uğurladı. Şehidin Kumsal adından 4 yaşında bir kız ve Kıvanç adında 6 aylık bir erkek çocuğu bulunurken, Kıvanç’ı en son 8 günlükken gördüğü belirtildi.
İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Tombul’un cenazesi tekbirlerle top aracına konuldu. Burada sevenleri tarafından dakikalarca tabutu öpülen Şehit Şevket Tombul’un naaşı, toprağa verileceği Kanlıpınar Şehitliği’ne gözyaşları arasında götürülerek defnedildi.
Cenaze törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, şehidin ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Yurt inşaatında iskele çöktü: 1’i ağır 3 yaralıYurt inşaatında iskele çöktü: 1’i ağır 3 yaralı
Bu huzurevi kuşakları buluşturacakBu huzurevi kuşakları buluşturacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

'Anal ilişki' sorusu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

'Anal ilişki' sorusu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

İstanbullular için kuş uyarısı!

Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

İstanbullular dikkat! Yüzde 70'e yaklaştı

Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

Tel Abyad şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.