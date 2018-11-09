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Şehit Kaymakam Safitürk anısına boks turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:34 | Son Güncelleme

Sakarya'da, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehadetinin yıl dönümünde 6 ilden 22 sporcunun katılımıyla boks turnuvası düzenlendi

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da düzenlenen terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün anısına Sakarya'da boks turnuvası düzenlendi.

Arifiye ilçesindeki Muhammed Fatih Safitürk Yurdu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü ile Arifiye Belediyesi organizesindeki turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Program, yabancı öğrencilerin yerel kıyafetlerle yaptığı kılıç kalkan gösterisiyle başladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit Safitürk adına düzenlendiği için programa özellikle katılmak istediğini söyledi.

Böyle bir programa katılımın yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda çok hassasım. Buradaki herkese ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Müsabakada mücadele edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah böyle organizasyonlar yarın ülkemizi temsil eden sporcuların çıkmasına vesile olur. Ben de Sakarya'nın mahallelerinde motosiklet kullanan biriydim. Rabbim Sakarya'dan çıkıp dünya şampiyonalarında şampiyonluk kazanan sporcu unvanını nasip etti."

Daha sonra Bilecik Spor Kulübü, İstanbul Fenerbahçe, Bolu Spor Kulübü, Bursa Efe Spor Kulübü, İzmit Sevindik Spor Kulübü ve Sakarya Akburak Spor Kulübü'nden 22 sporcunun katılımıyla boks turnuvası yapıldı.

Turnuvaya katılan öğrencilere madalya ve kupalarını Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Kenan Sofuoğlu verdi.

Programa, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk, yakınları ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: Arifiye Boks Turnuvası muhammed fatih safitürk Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir şehit

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