Şehit oğlundan, düğününde halay çeken generallere teşekkür

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, PKK’lı teröristlerce evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’un oğlu Abdülkerim Paksoy’un düğününe katılan generaller Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti. 3 gün 3 gece süren görkemli düğünün sonunda Paksoy, kendilerini yalnız bırakmayan generaller, bürokratlar ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Babam gelmedi belki ama onların gelişi babamın gelişi kadar güzeldi” dedi. 31 Ağustos 2017 günü PKK’lı teröristlerin evinin önünde pusu kurarak şehit ettiği güvenlik korucusu Mehmet Paksoy’un oğlu Abdülkerim Paksoy Belgin Yıldırım ile dünyaevine girdi. 3 gün 3 gece süren düğün törenine, Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, 23’üncü Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Amiri Tayyar Arıkan, Belediye Başkanı Sait Ürek ve binlerce vatandaş katıldı. Masalları aratmayan bir törenle evlenen Paksoy, yaşadığı mutluluğu İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

“Generaller bana baba şefkatiyle yaklaştı”

Düğünlerine katılan generallerin kendisine baba şefkati ile yaklaştığını kaydeden Paksoy, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, “Babam haince şehit edildi hem de bayram arifesinde. 31 ağustos 2017 gecesinde evin önünde teröristler babamı şehit etti. Bu süreç içerisinde paşalarımız, komutanlarımız sürekli yanımızda oldu. Allah razı olsun. 2 yıl sonra evlenme kararı aldım, bu sürede tüm generalleri, komutanları, kaymakamları ve valimizi ailemiz bildik davet ettik. Allah razı olsun düğünüme geldiler, gelişleri beni ve ailemi çok mutlu etti. Babam gelmedi belki ama onların gelişi babamın gelişi kadar güzeldi” dedi.

“Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim”

Şehit Mehmet Paksoy’un eşi Zeynep Paksoy ise 40 yıldır böyle güzel bir düğün görmediğini söyledi. Zeynep Paksoy, “Oğlumu mutlu gününde yalnız bırakmayan tüm komutanlarımıza ve eşlerine çok teşekkür ederim. 40 yıldır böyle güzel bir düğün görmedim. Bu mutluluğu yaşatanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.



