Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil, Osmaniye’de toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, Osmaniye merkeze bağlı Çona köyüne getirildi. Dingil’in cenazesi, önce helallik alınması için babaevine götürüldü. Bu sırada oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi Nadiye ve babası Mehmet Dingil ile kardeşleri Nuri ve Zeliha Dingil, gözyaşı döktü.

Alınan helalliğin ardından şehit için köy mezarlığında tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Asu Kaya, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, Kadir Dingil'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





