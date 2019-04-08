ŞEHİT POLİSLER TÖRENLE ANILDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Edirnekapı’da bulunan polis şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu Müdürü Haydar Karsavuranoğlu ve Arnavutköy Polis Okulu Müdürü Vedat Mercan ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, şehit polislerin aileleri katıldı.

Tören şehitler için İstiklal marşı okunması ardından tören mangası tarafından yapılan atışla başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, yaptığı konuşmada şehit polislerin cesareti ve yiğitliğinin dilden dile nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Çalışkan, "Şehitlerimize minnetimiz sonsuzdur. Can verdiğiniz topraklarda yaktığınız bağımsızlık ateşi hiç sönmeyecektir. Aziz hatıralarınız bu milletin kalbinde ve ruhunda ilelebet yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorumö dedi. Çalışkan, konuşmasının ardından şehit polislerin kabirlerine tek tek karanfil bıraktı. Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten şehit polisler için dua ederek Kuran-ı Kerim okudu.

Görüntü Dökümü:

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-İstiklal Marşı ve tören mangasının atış yapması

-Mustafa Çalışkan'ın açıklaması

-Şehitlikte Çalışkan'ın karanfil bırakması

-Müftü Mustafa Mesten'in dua etmesi

-Şehit ailelerinden görüntü

-Katılanlara yapılan ikramlar

-Genel ve detaylar

