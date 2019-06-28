HABER

Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da koşu testi sonrasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun'un cenazesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi

Şanlıurfa'da koşu testi sonrasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun, Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan Dursun'un (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, Mehmet Kaptan Paşa Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Ayşe ve baba Ayhan Dursun, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Dursun'un naaşı, Karaağaç Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Serçenin yavrularını besleme anı görüntülendiSerçenin yavrularını besleme anı görüntülendi
Yurt dışına kaçırılıp sergilenen tarihi eserlerin fotoğrafları, Dış Hatlar Terminalinde sergilendiYurt dışına kaçırılıp sergilenen tarihi eserlerin fotoğrafları, Dış Hatlar Terminalinde sergilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker cenaze hatay iskenderun

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest!

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis düğmeye bastı! Her yer didik didik arandı

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

Nefes kesen anlar! Gözlerini kırpmadan izlediler

Nefes kesen anlar! Gözlerini kırpmadan izlediler

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına asker sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.