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    4. Şehrin sembolünün önünde iğrenç saldırı! Otobüsten iner inmez fark etti... Ara sokağa sürükleyip tecavüz etti

    Şehrin sembolünün önünde iğrenç saldırı! Otobüsten iner inmez fark etti... Ara sokağa sürükleyip tecavüz etti

    25.08.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin başkenti Londra tecavüz olayıyla sarsıldı. Şehrin sembollerinden biri olarak kabul edilen Londra Kalesi’nin önünde 24 yaşındaki Awet Solomon isimli bir adam hiç tanımadığı bir kadına tecavüz etti. Olay İngiltere basınında geniş yankı uyandırdı.

    24 yaşındaki Awet Solomon isimli bir adam sabah 07.00’da Mansell Caddesi’nde otobüsten inerek Whitechapel High Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. O sırada Solomon bir anda yanından geçen hiç tanımadığı ismi açıklanmayan bir kadını kolundan tutarak ara sokağa sürükledi. Kadın çığlık çığlığa yardım isterken Solomon yumruk ve tekmelerle onu susturmaya ve boğazını sıkmaya başladı. Genç kadının kendisini savunacak gücünün kalmaması üzerine Solomon defalarca tecavüz etti.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    İsmi açıklanmayan genç kadının durumu polise ihbar etmesinden 36 saat sonra Solomon yakalandı. İç Londra Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Solomon 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Solomon hakkındaki şiddet ve tecavüz suçlamalarının hepsini kabul etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz İngiltere Londra

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