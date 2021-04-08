Şeker hastaları Ramazan'da oruç tutabilir mi? İşte oruç tutamayanlar ne yapacak?

Tip 1 diyabete sahip bireyler, hayatları boyunca insülin kullanmak zorunda kalmaktadırlar. İnsülinler genel olarak günde 3 veya 4 doz şeklinde uygulanmaktadır. Kimi Tip 1 diyabet hastaları da insülin pompası ile kan şekerlerini kontrol altına almaya çalışırlar. Bu yüzden bu hastaların oruç tutmaları mümkün değildir.

HANGİ HASTALAR RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTAMAZ?

Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her Müslümana farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Bir kimse, Allah’ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan’da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz.”

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı halde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı da verilmiştir.

İşte ramazan ayında oruç tutmakla yükümlü olmayanlar;