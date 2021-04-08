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Şeker hastaları Ramazan'da oruç tutabilir mi? İşte oruç tutamayanlar ne yapacak?

08.04.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeker hastalığı, toplumumuz içinde sıklıkla görülen ve ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir hastalıktır. Şeker hastalarının ramazanda oruç tutma konusunda ise her zaman talep ve soruları olur. Bu konu aslında oldukça karmaşık bir konu, bu nedenle her hasta özel olarak değerlendirilmelidir. Peki, şeker hastaları Ramazan'da oruç tutabilir mi? İşte oruç tutamayanlar ne yapacak?

Şeker hastaları Ramazan'da oruç tutabilir mi? İşte oruç tutamayanlar ne yapacak?

Tip 1 diyabete sahip bireyler, hayatları boyunca insülin kullanmak zorunda kalmaktadırlar. İnsülinler genel olarak günde 3 veya 4 doz şeklinde uygulanmaktadır. Kimi Tip 1 diyabet hastaları da insülin pompası ile kan şekerlerini kontrol altına almaya çalışırlar. Bu yüzden bu hastaların oruç tutmaları mümkün değildir.

HANGİ HASTALAR RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTAMAZ?

Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl sağlığı yerinde her Müslümana farzdır. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş olurlar. Zira Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Bir kimse, Allah’ın tanıdığı bir ruhsat olmadan, Ramazan’da bir gün orucunu tutmazsa, bütün yılın orucu bile o günün yerini tutmaz.”

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı halde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı da verilmiştir.

İşte ramazan ayında oruç tutmakla yükümlü olmayanlar;

  • Tedavisi zor ya da ciddi bir hastalık sebebiyle bir ameliyat geçirmiş ve mutlaka beslenmesi gereken hastalıklar. Bu gruba tüm kanserli ve önemli ameliyat geçirmiş hastalar dahil edilebilir.

  • Devamlı ilaç kullanmayı gerektiren ağır kalp, böbrek, karaciğer hastaları, ağır şeker hastalığı olan kimseler.

  • Şiddetli ağrılı hastalıkları sebebiyle ilaç kullanması gereken kimseler, ülser hastalığı ve diğer sancılı hastalıkları olanlar.

  • Mevcut bir hastalığın oruç sebebiyle daha ağırlaşabileceği ya da sıhhatin bozulacağından endişe edilen hastalıklar.

    • ŞEKER HASTALARI RAMAZANDA ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

    Şeker hastalığında beslenme biçimi çok büyük bir önem taşır. Şeker hastalığı olanların 3 ana ve 3 ara öğün olarak beslenmesi yani sık sık yemek yemesi gerekir. Oysa şeker hastası olanlar oruç tutarken, tedavide olması gerekenin aksine akşama kadar aç kalırlar ve şekerleri düşer.

    Şeker hastalarını ilaç tedavisi ve diyeti kendi başına bırakması sakıncalıdır. İlaç ve insülin alan, hatta diyet yapan şeker hastalarının bunları kesinlikle aksatmaması gerekir.

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