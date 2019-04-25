Şeker hastası kızın ölümü davasında karar

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece’de 20 yaşındaki şeker hastası Kübra Hıracı'nın ölümüne ilişkin davada, bir sanık "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Caner Baysan ile tutuksuz sanık Doğanay Baysan ve suça sürüklenen çocuk İ.B. ile tarafların avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Caner Baysan’ın avukatı, ölen Kübra Hıracı’ya hastanelerin doğru müdahaleyi yapmadığını, bu nedenle Hıracı’nın kurtulamadığını öne sürerek, tecavüz eden birinin mağduru hastaneye götürmeyip olayı örtbas etmeye çalışacağını savundu. Baysan'ın avukatı, müvekkilinin ölen kişinin şeker hastası olduğunu bilmediğini söyleyerek, Caner Baysan'ın beraatini talep etti.
Tutuklu sanık Caner Baysan da Kübra Hıracı’nın kendi yanına severek geldiğini, aklına Kübra’ya zarar vermek gibi bir şeyin gelmediğini savunarak, "Bana yöneltilen suçlamalar doğru değildir. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.
Diğer sanıklar da takdirin mahkemenin olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Caner Baysan’ın Kübra Hıracı’ya karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın eylemini beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlediği anlaşıldığından cezasının yarı oranında arttırılarak 24 yıla çıkartılmasına karar verdi.
Tutuklu sanık Baysan’a "cinsel amaçlı beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunmayacak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın cezalarında indirim uygulamayarak, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Mahkeme, Caner Baysan ve İ.B. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanıkların bu suçtan beraatlerine hükmetti.
Sanık Doğanay Baysan hakkında da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etme", "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi", "ihmali davranışla kasten öldürme" ve "cinsel saldırıya yardım etme" suçlarının unsurları oluşmadığından beraat kararı verildi.
Mahkeme, İ.B. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırıya yardım etme" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
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