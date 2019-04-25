Şeker hastası kızın ölümü davasında karar

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece’de 20 yaşındaki şeker hastası Kübra Hıracı'nın ölümüne ilişkin davada, bir sanık "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Caner Baysan ile tutuksuz sanık Doğanay Baysan ve suça sürüklenen çocuk İ.B. ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Caner Baysan’ın avukatı, ölen Kübra Hıracı’ya hastanelerin doğru müdahaleyi yapmadığını, bu nedenle Hıracı’nın kurtulamadığını öne sürerek, tecavüz eden birinin mağduru hastaneye götürmeyip olayı örtbas etmeye çalışacağını savundu. Baysan'ın avukatı, müvekkilinin ölen kişinin şeker hastası olduğunu bilmediğini söyleyerek, Caner Baysan'ın beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Caner Baysan da Kübra Hıracı’nın kendi yanına severek geldiğini, aklına Kübra’ya zarar vermek gibi bir şeyin gelmediğini savunarak, "Bana yöneltilen suçlamalar doğru değildir. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.