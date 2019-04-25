HABER

Şeker hastası kızın ölümü davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de 20 yaşındaki şeker hastası Kübra Hıracı'nın ölümüne ilişkin davada, bir sanık "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme, tutuksuz yargılanan suça sürüklenen çocuk İ.B. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırıya yardım etme" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece’de 20 yaşındaki şeker hastası Kübra Hıracı'nın ölümüne ilişkin davada, bir sanık "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Caner Baysan ile tutuksuz sanık Doğanay Baysan ve suça sürüklenen çocuk İ.B. ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Caner Baysan’ın avukatı, ölen Kübra Hıracı’ya hastanelerin doğru müdahaleyi yapmadığını, bu nedenle Hıracı’nın kurtulamadığını öne sürerek, tecavüz eden birinin mağduru hastaneye götürmeyip olayı örtbas etmeye çalışacağını savundu. Baysan'ın avukatı, müvekkilinin ölen kişinin şeker hastası olduğunu bilmediğini söyleyerek, Caner Baysan'ın beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Caner Baysan da Kübra Hıracı’nın kendi yanına severek geldiğini, aklına Kübra’ya zarar vermek gibi bir şeyin gelmediğini savunarak, "Bana yöneltilen suçlamalar doğru değildir. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da takdirin mahkemenin olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Caner Baysan’ın Kübra Hıracı’ya karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın eylemini beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlediği anlaşıldığından cezasının yarı oranında arttırılarak 24 yıla çıkartılmasına karar verdi.

Tutuklu sanık Baysan’a "cinsel amaçlı beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunmayacak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın cezalarında indirim uygulamayarak, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme, Caner Baysan ve İ.B. hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanıkların bu suçtan beraatlerine hükmetti.

Sanık Doğanay Baysan hakkında da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım etme", "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi", "ihmali davranışla kasten öldürme" ve "cinsel saldırıya yardım etme" suçlarının unsurları oluşmadığından beraat kararı verildi.

Mahkeme, İ.B. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırıya yardım etme" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
Vatandaşın talebine anında cevapVatandaşın talebine anında cevap
Başakşehir'de kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna daldı (1) Başakşehir'de kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna daldı (1) 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemes Büyükçekmece kübra hıracı tutuklu sanık Caner Baysan

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de küçük çocuğu taciz eden fail yakalandı

Küçükçekmece'de küçük çocuğu taciz eden fail yakalandı

Dilara Kardak cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Yok böyle cep telefonu hastalığı!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs'ta Taksim yasak

İstanbul Valiliği 'Taksim' kararını verdi!

Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.