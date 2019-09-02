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Şeker pancarı alım fiyatının yükseltilmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 18:17 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki toplu açılış töreninde açıkladığı şeker pancarı alım fiyatı, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı - Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik: - "Cumhurbaşkanımızın açıklaması çiftçileri memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz" - Hürrempalangası köyü Muhtarı Özgür Toprak: - "Açıklanan fiyat gerçekten çok iyi. Bu yıl önemli bir artış yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

ERZİNCAN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Konya'daki toplu açılış töreninde, şeker pancarı alım fiyatının ton başına 300 liraya yükseltildiğini açıklaması, pancar üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl pancarın tonunun 235 liradan alındığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Konya'da, şeker pancarına bu yıl ton başına 300 lira ödeneceğini açıklamasının çiftçileri mutlu ettiğini belirten Geyik, fiyat artışından tüm üreticilerin memnun kaldığını söyledi.

Özelleştirilen Erzincan Şeker Fabrikası yetkilileriyle de görüştüğünü anlatan Geyik, şunları kaydetti:

"Fabrika yetkilileri, daha önce pancar alımları için 280 lira taban fiyat belirlediklerini kamuoyuna duyurmuşlardı. Ancak belirlenen fiyatın, devletin belirleyeceği fiyatın altında olması halinde, bunu devletin belirlediği orana yükselteceklerini söylemişlerdi. Yaptığım görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 300 lira taban fiyata çıkacaklarını söylediler. Bu çiftçimizi sevindiren bir haber. Üreticilerimiz tarladaki pancarı hasat ederek fabrikaya teslim edecek. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çiftçileri memnun etmiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz."

- "Açıklanan fiyat çok iyi"

Hürrempalangası köyü Muhtarı ve Pancar Grubu Başkanı Özgür Toprak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da açıkladığı pancar taban fiyatından memnun olduklarını belirtti.

Yapılan artıştan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Toprak, "Belirlenen fiyat, pancardaki 16 polar oranının üzerindeki ürünler için geçerli. Bizler açıklanan fiyatın tabandan başlamasını rica ediyoruz. Bu fiyat 16 polar oranının altından başlasa daha iyi olacak ve çiftçilerimize daha büyük destek sağlanacak. Açıklanan fiyat gerçekten çok iyi. Bu yıl önemli bir artış yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çiftçilerden Turan Acar da fiyat artışından çiftçilerin memnun olduğunu bildirerek, mazot, gübre ve sulama maliyeti konusunda da çalışma yapılmasını istediklerini dile getirdi.

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