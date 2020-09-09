Şekerlenen bal ve reçelleri kurtarmak mümkün! Bu adımları uygulayarak...

Bir tarafta çilek, vişne, ayva gibi pek çok meyveden yapılan reçeller; diğer tarafta çam, kestane ve envai çiçekten elde edilen ballar. Şekerlenmeleri sinirinizi bozuyor olabilir ancak şekerlenmenin nasıl olduğu ve nasıl giderileceğini yazımızda öğrenebilir ve bu sorundan kurtulabilirsiniz.

DOLAPTAN UZAK TUTUN!

Reçel ve balın en büyük düşmanı soğuk. Yiyecekleri bozulmaması için dolaba koymaya alışkın olduğumuz için reçel ve balı da bozulmaması için dolaba ya da soğuğa koymak gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak reçelin şeker içeriğinin yüksek olmasıyla birlikte su içeriğinin az olması nedeniyle bakterilerin üremesi ve dolayısıyla bozulması mümkün değildir. Bal da yapısı gereği antibakteriyel özellik gösterdiği için bozulması mümkün olmayan yiyeceklerdendir.

Reçelin şekerlenmesini engellemek için yapılması gereken sadece soğukta tutmamak değil elbette. Reçel pişerken yapılan hatalar da şekerlenmeye neden olabilir. Reçelin su içeriğinin yüksek olması şekerlenmesine neden olabilir. Pişirirken yapacağınız kontrolle sulu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Reçeli kaynatırken bir kaşık yardımıyla tabağa damlattığınızda damla şeklinde kalıp yayılmıyorsa kıvamının iyi olduğunu ve sulu olmadığını anlayabilirsiniz. Bu kıvama sahip reçel şekerlenmeyecektir.