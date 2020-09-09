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Şekerlenen bal ve reçelleri kurtarmak mümkün! Bu adımları uygulayarak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan reçel ve bal sabah sabah ağzımızı tatlandıran sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Ancak dikkat edilmezse reçel ve balın şekerlenmesi ağzınızın tadını bir miktar kaçırabilir. Peki bal ve reçellerin şekerlenmesi nasıl önlenir, birlikte inceleyelim.

Şekerlenen bal ve reçelleri kurtarmak mümkün! Bu adımları uygulayarak...

Bir tarafta çilek, vişne, ayva gibi pek çok meyveden yapılan reçeller; diğer tarafta çam, kestane ve envai çiçekten elde edilen ballar. Şekerlenmeleri sinirinizi bozuyor olabilir ancak şekerlenmenin nasıl olduğu ve nasıl giderileceğini yazımızda öğrenebilir ve bu sorundan kurtulabilirsiniz.

DOLAPTAN UZAK TUTUN!

Reçel ve balın en büyük düşmanı soğuk. Yiyecekleri bozulmaması için dolaba koymaya alışkın olduğumuz için reçel ve balı da bozulmaması için dolaba ya da soğuğa koymak gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak reçelin şeker içeriğinin yüksek olmasıyla birlikte su içeriğinin az olması nedeniyle bakterilerin üremesi ve dolayısıyla bozulması mümkün değildir. Bal da yapısı gereği antibakteriyel özellik gösterdiği için bozulması mümkün olmayan yiyeceklerdendir.

Reçelin şekerlenmesini engellemek için yapılması gereken sadece soğukta tutmamak değil elbette. Reçel pişerken yapılan hatalar da şekerlenmeye neden olabilir. Reçelin su içeriğinin yüksek olması şekerlenmesine neden olabilir. Pişirirken yapacağınız kontrolle sulu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Reçeli kaynatırken bir kaşık yardımıyla tabağa damlattığınızda damla şeklinde kalıp yayılmıyorsa kıvamının iyi olduğunu ve sulu olmadığını anlayabilirsiniz. Bu kıvama sahip reçel şekerlenmeyecektir.

Ayrıca kıvamının iyi olduğundan emin olduktan sonra bir limonun suyunu sıkarak reçele ilave ederseniz reçelin şekerlenmesini önleyebilirsiniz. Ardından reçelleri cam kavanozlara doldurup ağzını sıkıca kapatıp ters çevirin. Reçellerle doldurduğunuz kavanozları soğuktan uzak tuttuğunuz gibi elbette ki sıcaktan da uzak tutmanız gerekiyor. Direkt güneş ışığı almayan serin ancak soğuk olmayan ve kuru ortamda reçellerinizi uzun süreler saklayabilirsiniz.

ŞEKERLENEN REÇEL VE BAL ESKİ HALİNE NASIL DÖNDÜRÜLÜR?

Eğer reçelinizde ya da balınızda şekerlenmeler görüyorsanız eski haline dönmesi için sıcak su kullanabilirsiniz. Su doldurduğunuz tencerenin içerisine şekerlenen bal ve reçel kavanozlarını oturtun ve tencereyi ocağa koyun. Suyun kaynamasını bekleyin, ardından ocağın altını kısın. Bir süre daha bu şekilde ocakta bıraktıktan sonra kavanozları bir bez ya da fırın eldiveni yardımıyla tencerenin içerisinden çıkarın. Şekerlenmenin ortadan kalktığını, bal ve reçellerinizin ilk gün ki gibi göründüğünü fark edeceksiniz.

Dolapta şekerlenen ballarınızı bazen sadece oda sıcaklığında bekletmek bile balın eski haline dönmesini sağlayabilir.

Eğer şekerlenme pişirme sorunundan kaynaklandıysa ve sıcak su yöntemi işe yaramadıysa reçellerinizi kavanozlarından tencereye boşaltıp biraz su ekleyerek bir süre kaynatmanız gerekebilir. Bu durumda aynı meyveden yapılmış ve şekerlenmiş tüm reçellerinizin kapağını açıp bir tencereye boşaltın. Bir miktar su ilave edin ve kaynatın. Aara ara kıvam kontrolü yapın ve kıvamından emin olduğunuz noktada limon sıkarak reçelinizi hazır edebilirsiniz.

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