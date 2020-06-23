Partnerinizin Aklını Başından Alacak Seksi Masaj Teknikleri

Cinselliğin önemli bir kısmı dokunmaktır. Parmak uçlarınızla, avucunuzun içiyle, dirseğinizle veya vücudunuzun herhangi bir noktasıyla yapacağınız doğru dokunuşlar, onları takip eden bazen samimi bazense erotik söylemler partnerinizin ve sizin libidonuzu hayli yükseltecek, aldığınız hazzı artıracaktır. Seksi Masaj Teknikleri 1. Dokunmak için ellerinize ihtiyacınız yok Evet, doğru okudunuz. Ellerinizi kullanmadan partnerinizi orgazmın eşiklerine ulaştırabilirsiniz. Öncelikli olarak partnerinizin rahat ve loş bir ortamda, sakin bir müzik eşliğinde, çıplak bir şekilde yüz üstü veya sırt üstü yatmasını sağlayın. Artık kontrol sizde, tek kural var; elleri kullanmak yok. Partnerinizin üzerine çıkın ve göğüs uçlarınızı vücudunda gezdirin. Burada opsiyonel olarak vücut yağı ya da çeşitli losyonlar kullanabilirsiniz. Kullanacağınız çeşitli sıvılarla birlikte hem çok eğlenecek hem de eğlendireceksiniz. Ara ara partnerinizin vücuduna öpücükler kondurun. Yaptığınız vücut hareketlerine dilinizi de ekleyin. Bu esnada erotik şeyler söyleyebilirsiniz. Çok fazla romantik olmayan, daha çok erotizme yönelik cümleler ateşinizi daha da harlayacaktır. Ayrıca partnerinizin göğüs arasını yalamanız ona verdiğiniz keyfin dozunu uç noktaya çıkaracaktır.

2. Sihirli parmaklar Ellerinizi kullanmadan nasıl seksi masaj yapabileceğinizi öğrendiniz. Ancak ben işime heyecan katmayayım, klasik severim diyenlerdenseniz bu teknik tam size göre. En iyi ortamda, partnerinizi çıplak bir şekilde yüz üstü yatırın, bir göz bandı yardımıyla gözlerini kapatın. Ellerinize az miktarda bebek losyonu veya hoş kokulu herhangi bir losyon alın. Bu konuda tercihinizi lavanta özlü losyonlardan yana kullanabilirsiniz. Lavanta yoğun derecede afrodizyak etkilidir. Tüm bu hazırlıkların sonrasında partnerinizin kulak arkalarından başlayarak küçük ve dairesel hareketlerle masaja başlayın. Masaj yaparken işaret ve orta parmağınızı kullanabilirsiniz. Dairesel hareketleri sürdürürken partnerinizin kulağına yaklaşıp küçük nefesler verebilir, romantik ve erotik uyarıcı sözler söyleyebilirsiniz. Vücudun alt kısmına yaklaştıkça oyunlarınızı artırın ve masaj odağını sinir ağının çok sık olduğu cinsel organın etrafına kaydırın. Partnerinizin mimiklerinden aldığı hazzı gözlemleyebilir, hareketlerinizi ona göre düzenleyebilirsiniz.