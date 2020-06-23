Partnerinizin Aklını Başından Alacak Seksi Masaj Teknikleri

Cinselliğin önemli bir kısmı dokunmaktır. Parmak uçlarınızla, avucunuzun içiyle, dirseğinizle veya vücudunuzun herhangi bir noktasıyla yapacağınız doğru dokunuşlar, onları takip eden bazen samimi bazense erotik söylemler partnerinizin ve sizin libidonuzu hayli yükseltecek, aldığınız hazzı artıracaktır.
Evet, doğru okudunuz. Ellerinizi kullanmadan partnerinizi orgazmın eşiklerine ulaştırabilirsiniz. Öncelikli olarak partnerinizin rahat ve loş bir ortamda, sakin bir müzik eşliğinde, çıplak bir şekilde yüz üstü veya sırt üstü yatmasını sağlayın. Artık kontrol sizde, tek kural var; elleri kullanmak yok. Partnerinizin üzerine çıkın ve göğüs uçlarınızı vücudunda gezdirin. Burada opsiyonel olarak vücut yağı ya da çeşitli losyonlar kullanabilirsiniz. Kullanacağınız çeşitli sıvılarla birlikte hem çok eğlenecek hem de eğlendireceksiniz. Ara ara partnerinizin vücuduna öpücükler kondurun. Yaptığınız vücut hareketlerine dilinizi de ekleyin. Bu esnada erotik şeyler söyleyebilirsiniz. Çok fazla romantik olmayan, daha çok erotizme yönelik cümleler ateşinizi daha da harlayacaktır. Ayrıca partnerinizin göğüs arasını yalamanız ona verdiğiniz keyfin dozunu uç noktaya çıkaracaktır.
Ellerinizi kullanmadan nasıl seksi masaj yapabileceğinizi öğrendiniz. Ancak ben işime heyecan katmayayım, klasik severim diyenlerdenseniz bu teknik tam size göre. En iyi ortamda, partnerinizi çıplak bir şekilde yüz üstü yatırın, bir göz bandı yardımıyla gözlerini kapatın. Ellerinize az miktarda bebek losyonu veya hoş kokulu herhangi bir losyon alın. Bu konuda tercihinizi lavanta özlü losyonlardan yana kullanabilirsiniz. Lavanta yoğun derecede afrodizyak etkilidir. Tüm bu hazırlıkların sonrasında partnerinizin kulak arkalarından başlayarak küçük ve dairesel hareketlerle masaja başlayın. Masaj yaparken işaret ve orta parmağınızı kullanabilirsiniz. Dairesel hareketleri sürdürürken partnerinizin kulağına yaklaşıp küçük nefesler verebilir, romantik ve erotik uyarıcı sözler söyleyebilirsiniz. Vücudun alt kısmına yaklaştıkça oyunlarınızı artırın ve masaj odağını sinir ağının çok sık olduğu cinsel organın etrafına kaydırın. Partnerinizin mimiklerinden aldığı hazzı gözlemleyebilir, hareketlerinizi ona göre düzenleyebilirsiniz.
Olur ya, aklınıza bir şey gelmezse veya yanlış yapmaktan korkarsanız ne olacak? Elbette bu sorunun da bir çözümü var. Partnerinizi sırt üstü yatırın, elinizi sakin hareketlerle karın ve göğüs bölgeleri arasında gezdirin. Diğer elinizle partnerinizin elini, kendi elinizin üstüne koyun ve ona istediği gibi yönlendirmesini söyleyin. Yönlendirmeler doğrultusunda küçük oyunlarla birlikte masaj yapın. Bu oyunun patronu şu ana kadar partnerinizdi, artık rolleri değiştirme zamanı yaklaşıyor. Elinizi vücudunun alt bölgelerine götürmeye çalışın. Partneriniz yüksek ihtimalle buna karşılık verecek, hatta yükselip elinizi cinsel organına götürecektir. Artık patron sizsiniz. Partnerinizin elini bırakın, masaja devam ederken diğer elinizle partnerinizin boyun ve kulak kısmına yapacağınız dokunuşlar çok etkili olacaktır. Bu dokunuşlara ek olarak söyleyeceğiniz etkili sözler, çıkaracağınız bazı sesler partnerinizin aldığı keyfi artıracak, onu daha istekli kılacaktır.
Şimdiye kadar masaj odağını hep göğüs ve boyun bölgesi üzerine kurduk. İşin içine biraz ilginçlik katmak istiyorsanız bu teknik tam size göre. Öncelikle neden ayak? Ayaklar vücudu dolaşan sinir uçlarının sonlandığı yer. Yani ayağa yapılan her dokunuş vücudun farklı bir yerini etkiler. Parmak uçlarına yapacağınız dokunuşlarla partnerinizin baş bölgesinde farklı hissiyatlar yaratabilirsiniz. Aynı şekilde ayağın orta kısmına hafif şiddetli dokunuşlar partnerinizin karnında kelebekler uçuracaktır. Her zamanki gibi kokulu losyonlar, yağlar kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak odanın bir köşesinde yakacağınız tütsü tüm mistik etkisiyle sizi ve partnerinizi sarıp sarmalayacaktır. Afrodizyak etkili ve odunsu kokular içeren tütsüleri seçmenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Ayaklarda başlayan masajı sıralı ve düzenli olarak bacaklara doğru taşıyın. Bacaktaki kaslara uygulayacağınız masaj partnerinizi iyice gevşetecek ve kendini sizin kontrolünüze bırakacaktır. Bu seviyeyi de geçtikten sonra hedefe doğru ilerleyebilir, masajın keyfini birlikte çıkarabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu teknik herkesin hoşuna gitmeyebilir. Partnerinizi iyi tanıyın, hoşuna gideceğinden eminseniz kesinlikle uygulayın. Emin olun çok keyif alacaksınız.
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