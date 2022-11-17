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Seksle ilgili bildiklerinizi unutun: Fiziksel tatmin her şeyin üzerinde!

17.11.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerin Mars’tan kadınların Venüs’ten geldiği söylenir. Aşk, arkadaşlık ve seks konularında da kadın ve erkeklerin farklı düşündükleri tahmin edilebilir bir durumdu. Yapılan bir çalışma erkeklerin ve kadınların seks hakkında neyi en çok sevdiğini ortaya çıkardı. Seksle ilgili kadınların ve erkeklerin en çok sevdiği durum bir kez daha kadın erkek arasındaki ayrımı gözler önüne serdi.

Seksle ilgili bildiklerinizi unutun: Fiziksel tatmin her şeyin üzerinde!

Kadın ve erkek arasındaki ayrım konu seks olduğunda da ortaya çıktı. Yeni araştırmalar cinsiyetleri ayrı tutan pek çok şey olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar erkeklerden ve kadınlardan seks hakkında en çok neyi sevdiklerini açıklamalarını istedi. Kadınların romantizm arama olasılığının daha yüksek olduğunu ve erkeklerin en çok yeni bir seks partneri deneyimleyerek heyecanlandıklarını buldu.

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Aslında, kadınların seks hakkında sevdiği bir numaralı şey romantizmdi. Kadınlar, yeni bir partnerle ilk kez seks yapmanın heyecanını yaşamayı severken, erkek ise fiziksel tatminle ilgileniyor gibi görünüyor.

SEKS DENİNCE FİZİKSEL TATMİN!

Kadınlar seksi rahatlama aracı olarak görürken erkekler ise orgazm olma tutkusunu sevdiklerini belirtti. İlk karşılaşmalardan sonra erkeklerin en sevdikleri şey orgazm olduklarında hissettikleri coşku olduğunun da altını çizdi. Bulgular hakkında yorum yapan seks ve ilişki uzmanı Jessica Leoni şunları söyledi: "Sonuçlar, erkeklerin ve kadınların seksten zevk aldıkları şeylerde büyük farklılıklar gösteriyor. Pek çok kadın için seks, partnerleriyle bağ kurmanın, ruh hallerini ve özgüvenlerini iyileştirmenin ve stres seviyelerini azaltmanın bir yoludur. Erkekler seksle ilgili tüm bu şeylere değer verir, ancak fiziksel tatmini önceliklerinin en üstüne koyarlar." dedi.


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