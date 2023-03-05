Seksolog paylaştı! Cinsel ilişkide aldığınız zevki zirvelere çıkaracak etkili çözüm

Cinsel ilişkide yaşanan çok çeşitli problemler bulunuyor. Bu problemlerin geçeceğini düşünerek üzerini kapatmak çok daha büyük sorunlara neden olabiliyor. Seksologlar cinsel ilişkide aldığınız zevki ikiye katlayacak kolay yöntemi paylaştı. Bu yöntem sayesinde hem kendinizi hem de partnerinizi memnun etmeniz oldukça basit.

CİNSEL YAŞAMINIZI TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİR

Yıllardır seks sırasında yağ kullanmakla ilgili çeşitli efsaneler ortaya atıldı.

Bazı insanlar bunun belirli bir yaştaki insanlar için olduğunu düşünürken, diğerleri genital bölgesinde kuruluk yaşayan kadınlara yardımcı olduğunu düşünüyor, ancak cinselliği uygun bir yağ cinsel yaşamınızı tamamen değiştirebilir.

BİRÇOK SORUNA UYGUN YAĞ ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Uzmanlar sekste kullanılan yağlar hakkında "Yağ kullanmak zevki artırır, zarar görme riskini azaltır ve harika hissettirir. Kan akışını ve hissini artırmaya yardımcı olmak için CBD yağından, orgazmı geciktirmeye yardımcı olabilecek bölgeyi biraz uyuşturan soğutma veya ısıtma yağlarına ve hatta kayganlaştırıcılara kadar biraz ekstra bir şeyler ekleyen yağları da alabilirsiniz." Vajinal, anal, oral vs. gibi her tür için özel yağların olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu söyledi.

CİNSEL İLİŞKİNİN DAHA UZUN SÜRMESİNİ SAĞLAYABİLİR

Uzun süreli kayganlaştırıcılar ve duyusal yağlayıcılar ayrıca daha uzun vajinal seks ve daha fazla zevk sağlayabilir. Alice, birçok insanın aromalı bir kayganlaştırıcının oral sekse biraz daha fazla eğlence kattığını da kaydetti



