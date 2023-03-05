HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Seksolog paylaştı! Cinsel ilişkide aldığınız zevki zirvelere çıkaracak etkili çözüm

Seksolog paylaştı! Cinsel ilişkide aldığınız zevki zirvelere çıkaracak etkili çözüm

05.03.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki birçok kişi için en temel ihtiyaçları arasında yer alıyor. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında yaşanan sorunlar sadece cinselliği değil psikolojiyi ve sosyal iletişimi de etkiliyor. Cinsellikte zevk almanın zorlu olduğu bir dönemden geçiyorsanız seks sırasında yaşadığınız zevki doruklarına taşıyacak çözüm paylaşıldı.

Seksolog paylaştı! Cinsel ilişkide aldığınız zevki zirvelere çıkaracak etkili çözüm

Cinsel ilişkide yaşanan çok çeşitli problemler bulunuyor. Bu problemlerin geçeceğini düşünerek üzerini kapatmak çok daha büyük sorunlara neden olabiliyor. Seksologlar cinsel ilişkide aldığınız zevki ikiye katlayacak kolay yöntemi paylaştı. Bu yöntem sayesinde hem kendinizi hem de partnerinizi memnun etmeniz oldukça basit.

CİNSEL YAŞAMINIZI TAMAMEN DEĞİŞTİREBİLİR

Ekran görüntüsü 2022-10-23 084002

Yıllardır seks sırasında yağ kullanmakla ilgili çeşitli efsaneler ortaya atıldı.
Bazı insanlar bunun belirli bir yaştaki insanlar için olduğunu düşünürken, diğerleri genital bölgesinde kuruluk yaşayan kadınlara yardımcı olduğunu düşünüyor, ancak cinselliği uygun bir yağ cinsel yaşamınızı tamamen değiştirebilir.

BİRÇOK SORUNA UYGUN YAĞ ÇEŞİDİ BULUNUYOR

Ekran görüntüsü 2022-09-22 084438

Uzmanlar sekste kullanılan yağlar hakkında "Yağ kullanmak zevki artırır, zarar görme riskini azaltır ve harika hissettirir. Kan akışını ve hissini artırmaya yardımcı olmak için CBD yağından, orgazmı geciktirmeye yardımcı olabilecek bölgeyi biraz uyuşturan soğutma veya ısıtma yağlarına ve hatta kayganlaştırıcılara kadar biraz ekstra bir şeyler ekleyen yağları da alabilirsiniz." Vajinal, anal, oral vs. gibi her tür için özel yağların olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu söyledi.

CİNSEL İLİŞKİNİN DAHA UZUN SÜRMESİNİ SAĞLAYABİLİR

Yeni Proje - 2022-09-22T084828.509

Uzun süreli kayganlaştırıcılar ve duyusal yağlayıcılar ayrıca daha uzun vajinal seks ve daha fazla zevk sağlayabilir. Alice, birçok insanın aromalı bir kayganlaştırıcının oral sekse biraz daha fazla eğlence kattığını da kaydetti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyabetin ciltteki bilinmeyen belirtisi... Hemen kontrol edin! Diyabetin ciltteki bilinmeyen belirtisi... Hemen kontrol edin!
Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldiMeral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi
'Kar fırtınası Türkiye'yi vuracak' iddiasına yanıt! Salı'yı işaret edip...'Kar fırtınası Türkiye'yi vuracak' iddiasına yanıt! Salı'yı işaret edip...
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki seks Cinsel sorunlar erkek kadın uzman yağ seksolog

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

Bakan Soylu duyurdu! Depremlerde can kaybı 45 bin 968'e yükseldi

Sosyal medyadan duyurdu! İYİ Parti'den istifa etti

Sosyal medyadan duyurdu! İYİ Parti'den istifa etti

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.