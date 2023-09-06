SEL SON DAKİKA 5 EYLÜL 2023! Nerede sel oldu? Sel felaketinde ölü ve yaralı var mı? İstanbul sular altında!

Sel son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gündüz saatlerinde Kırklareli'de aşırı yağış sele dönüştü, kamp alanları sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle dere de taştı. Akşam saatlerinde İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış sel ve taşkınlıklara sebep verdi. İşte sel felaketinde son durum...

NEREDE SEL OLDU?

5 Eylül 2023 Salı günü Kırklareli ve İstanbul'da sel felaketleri yaşandı. Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.

SEL FELAKETİNDE ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Kırklareli'nde gerçekleşen sel sonrası AFAD yaptığı açıklamada "İğneada Sisli Vadisi’nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 vatandaşımız kurtarılmış, iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" dedi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Başakşehir'de bir vatandaşın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini belirtildi.

Valilik sonraki açıklamasında "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece'de olmak üzere 2'ye yükselmiştir" dedi.



