HABER

Sel sularına kapılarak kaybolan şahıs ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 22:06 | Son Güncelleme

Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına kapılarak kaybolan şahsın cesedi bulundu.Eynesil ilçesine bağlı Kemerli köyünde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan 65 yaşındaki Hasan Zamba’nın yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşıldı.

Sel sularına kapılarak kaybolan şahıs ölü bulundu

Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına kapılarak kaybolan şahsın cesedi bulundu.
Eynesil ilçesine bağlı Kemerli köyünde hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan 65 yaşındaki Hasan Zamba’nın yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, sağanak yağış sonrasında evinin yanındaki dere yatağının önünü açarak sel taşkınını önlemeye çalışan Hasan Zamba, sel sularına kapıldı. Köylülerin ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramalar sonucu Zamba’nın cesedi, evine yakın mesafede Zıva Deresi’nde bulundu.
Eynesil’de akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede Zıva Deresi taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Eynesil Belediyesi’ne ait iş makineleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sel sularına kapılarak kaybolan şahıs ölü bulundu

Sel sularına kapılarak kaybolan şahıs ölü bulundu

PARTNERMüslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı!
İznik’te devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybettiİznik’te devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı!Sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Süper minili göğüs dekolteli olay poz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Ağrı'da teröristlerden roketatarlı saldırı! Yaralı askerler var

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

MSB'den flaş açıklama! Bu fotoğraflarla duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: 1 kişi kayıp

Sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı!

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

İncilay öğretmenden kötü haber

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.