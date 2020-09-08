Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı

Sabah yazarı Mahmut Övür, "Selahattin Demirtaş sol parti kuruyor." başlıklı bir yazı kaleme aldı. Övür, geçtiğimiz günlerde yayımlanan yazısında "Demirtaş'ın Türk soluyla birlikte yeni bir parti kurması ihtimali var.” ifadelerini kullandı.

Övür'ün iddiaları kısa sürede gündem yaratırken gazeteci Ahmet Hakan ise iddialarla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Hakan, Selahattin Demirtaş'ın yeni parti kurmasını "imkansız, hayal" olarak değerlendirdi.

DEMİRTAŞ İLE AKŞENER'İN 'KAHVALTI' AÇIKLAMALARI

Öte yandan Hakan, Demirtaş’ın “Eğer dışarıda olsaydım, yanıma Başak’ı alır, Meral Akşener’in evine bir sabah kahvaltıya giderdim” çıkışını ve Akşener'in yanıtını da değerlendirdi.

AKŞENER'İ ELEŞTİRDİ

İki ismin açıklamalarını köşesine taşıyan gazeteci Hakan, Akşener'in cevap vermeseydi daha iyi olacağını iddia etti.

Akşener'in cevap vererek hem iktidara yakın olanlardan hem de HDP çevrelerinden tepki gördüğünü iddia etti.

