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Selahattin Demirtaş'ın itirazı için karar verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 18:32 | Son Güncelleme

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı sonrası, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı reddetti. Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasına devam edileceği belirtildi.

Selahattin Demirtaş'ın itirazı için karar verildi!

Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "Demirtaş tutuksuz yargılanmalı" kararı üzerine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulunmuş, mahkeme bu talebi reddetmişti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Demirtaş'ın avukatları, talebin reddi üzerine bir üst mahkemeye itiraz etti. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçelerini yerinde bularak oy birliğiyle avukatların itirazını reddetti.

Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Selahattin Demirtaş HDP HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tahliye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bugün aldığım güzel haberlerden
Baktılar adam doğruları konuşuyor , Bağlamadan başka birşey çalmıyor. susturmak için cezaevi. welcome to turkey
inşallah içeride çürür
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